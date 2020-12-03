Kocaeli'ye batarya üssü yapılacak

Ford Otosan, Türkiye'nin ilk batarya montaj fabrikasını kurmak için çalışmalara başladı. Ford Avrupa'nın en büyük ticari araç üretim merkezi olan Kocaeli fabrikalarında 56 milyon avro yatırım bedeliyle hayata geçirilen "Batarya Montaj Fabrikası"nda ilk etapta yıllık 15 bin adet üretim planlanıyor. Fabrikada üretime 2022 yılında başlayacaklarını belirten Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün "Otomotiv sanayinin dönüşümüne öncülük etmek üzere elektrikli araç yatırımlarımıza Türkiye'nin ilk ve tek şarj edilebilir ticari aracı Custom PHEV üretimi ile başlamıştık. Geçtiğimiz günlerde, Ford'un ilk tam elektrikli ticari aracı olan e-Transit'in üretim sorumluluğunu üstlenerek büyük bir başarıya imza attık. Şimdi de tamamı Ford Otosan mühendisleri tarafından tasarlanan batarya montaj fabrikamızı kurmak için çalışmalara başladık. Böylece, Kocaeli fabrikalarımızın Türkiye'de ilk ve tek entegre araç üretim tesisi olması yolunda önemli bir adım attık. Bu yatırımla batarya montajının ötesinde donanım ve yazılımsal testleri de kendi mühendisliğimiz ile yerli olarak geliştiriyoruz. Dolayısıyla bu yatırım sadece Ford Otosan için değil, ülkemiz için bir kazanımdır" ifadelerini kullandı.

E-TRANSİT GELİYOR

Yenigün, Ford Otosan'ın 60 yıldır Türkiye otomotiv sanayisindeki önemine değinerek "60 yıllık yolculuğumuzda toplamda 6 milyona yakın araç ürettik, tüm dünyaya ihraç ettik. AR-GE gücümüzle Türkiye'nin ilk yerli üretim motorundan, ITOY ödüllü kamyonuna varan birçok başarıya imza attık. Ticari araçta Avrupa'nın en büyük üretim üssü haline geldik" dedi. Türkiye'de en çok yatırım yapan şirketlerden biri olduklarını, son 10 yılda 2,5 milyar avro yatırım yaptıklarını anlatan Yenigün, şöyle devam etti: Hafif ticaride yüzde 71,8 ve ağır ticaride yüzde 79,4'e ulaşan yerlilik oranlarımızla Türkiye'nin en iyisi noktasına geldik. Yerli üretim transitlerimiz bugüne kadar dünya çapında milyonlarca müşteriye ulaştı. 2022'de de tam elektrikli ve yerli e-Transit'lerimiz Avrupa yollarında olacak. Bugün itibarıyla 15-16 bin civarında bir kapasite kuruyoruz ama bu önümüzdeki dönemde elektrikli araca gelen taleple birlikte artık yüzde 100'e doğru gidecek. Yani Ford Otosan 400 bin tane araç üretiyorsa 400 bin tane de batarya üretmesi gerekiyor ki önümüzdeki dönemdeki üretim sistemini destekleyebilsin. Çünkü batarya bir aracın yüzde 70'i. Eğer bataryayı yerlileştirebilirsek yerlilik oranında çok ciddi bir artış sağlayacak ama önümüzdeki bir senenin bu konuda çok ciddi bir yol katedilecek bir süreç olduğuna inanıyorum.

DAHA ÇOK YATIRIM GÖRECEĞİZ

Türkiye'de iki milyon adet üretim kapasitesine sahip bir otomotiv sanayisi bulunduğuna dikkati çeken Yenigün, sözlerini şöyle tamamladı: Bu dünya ölçeğinde çok önemli bir rakam. Önümüzdeki 10 yılda da elektrikli araçların gündemimizde yüzde 100'e varan bir şekilde var olacağını dikkate alırsak, Türkiye'de batarya üreticisi olmadan bu sistemin ayakta kalması mümkün değil. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde çeşitli firmaların sıklıkla yatırım yapma haberlerini göreceğiz. Bizim görevimiz firmaları Türkiye'de yatırım yapmaya ikna etmek, batarya hücresi ve batarya modülü anlamında Türkiye'de esasında endüstriyel bir hub oluşturmak.

MÜŞTERİYE DE TEŞVİK OLMALI

Türkiye'de elektrikli araçlar konusunda yavaş yavaş teşvik mekanizması başladığını ifade eden Yenigün, elektrikli üretilecek otomobiller için uygulanan ÖTV teşvikinin yeterli olmadığına ve bunun ticari araç müşterilerini kapsamadığına dikkati çekti. Yenigün "Bu teşviklerin ticari araç müşterilerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi lazım. OSD'nin de bu konuda çok geniş bir çalışma yaptığını söylemeliyim. Gerek diğer sivil toplum kuruluşlarıyla, gerek üniversitelerle gerek Ankara'daki kural koyucularla yaptığı da bir çalışma var" dedi.

ROBOT İŞÇİLER ÇALIŞACAK

Endüstri 4.0 ile donatılan fabrikada toplam 30 robot çalışacak. "Light Guide System" adı verilen projeksiyon ve 3D sensörlerle batarya paketinin tüm montaj adımları takip edilebilecek. Destek sistemine ek olarak kolaboratif robotlar üzerine yerleştirilmiş görüntü işleyen kameralar ile muhtemel üretim hatalarının önüne geçilecek.

Ali Çelik