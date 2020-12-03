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İzmir'de ilaç aldıktan sonra fenalaşan kişi öldü

İzmir'in Buca ilçesinde ilaç aldıktan sonra fenalaşan kişi hayatını kaybetti.
 03 Aralık 2020 07:35
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İzmir'de ilaç aldıktan sonra fenalaşan kişi öldü

İzmir'in Buca ilçesinde ilaç aldıktan sonra fenalaşan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yeşilbağlar Mahallesi 647 Sokak'ta yaşayan Serdar Gürcan (39) ilaç aldıktan sonra fenalaştı.

Gürcan'ın fenalaştığını gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gürcan'ın öldüğünü belirledi.

Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Gürcan'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
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