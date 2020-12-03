Kısıtlamayı ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı

ŞEB-İ ARUS İÇİN HAZIRLANAN TANITIM VİDEOSUNDA 'MASKE' DETAYI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesince, Hz. Mevlana'nın 747. Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri (Şeb - i Arus) kapsamında düzenlenen etkinlikler için tanıtım videosu hazırlandı.Video, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün, "Twitter, @sebiarus_gov", "Facebook, sebiarus.gov" sosyal medya hesapları ve diğer dijital platformlar üzerinden paylaşıldı.Anma törenlerinin teması olan "İhsan Vakti"nin vurgulandığı tanıtım videosunda, Mevlana'nın; "İnsan yeter ki iyilik arasın. Onda kötü bir şey kalmaz." sözü seslendiriliyor.Tanıtım videosunda, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınından korunmak için alınacak tedbirler kapsamında maske kullanımının önemine dikkat çekmek için semazenin maske taktığı görüntü yer alıyor.Etkinlikler, Kovid - 19 salgını dolayısıyla, bu yıl sadece 7 Aralık ve 17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.