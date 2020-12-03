İzmir'de epilepsi hastası kişinin şüpheli ölümü
|03 Aralık 2020 07:56
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İzmir'in Buca ilçesinde bir kişi yatağında ölü bulundu. Epilepsi hastası kişinin şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.
Olay, gece saatlerinde Yeşilbağlar Mahallesi 647/31 Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Aydın'da yaşayan ve ayda bir kez İzmir'e gelerek hem eşini ziyaret eden hem de ilaç yazdıran epilepsi hastası Serdar Gürcan (39) ilaçlarını içtikten sonra uyumak için odasına gitti. Bir süre sonra yatağında hareketsiz yattığını fark eden yakınları durumu polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Gürcan'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Adrese gelen belediye tabibinin Gürcan'ın ölümünü şüpheli bulması üzerine olay savcıya bildirildi.
Öte yandan, adrese gelen savcının incelemelerinin ardından Gürcan'ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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