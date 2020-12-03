1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yola düşen kamyon lastiği can aldı: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Aksaray'da yola düşmüş kamyon lastiğine çarpan otomobilin tarlaya düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.
 03 Aralık 2020 08:01
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Kaza, Aksaray - Ankara Karayolu 42. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Aksaray istikametine seyreden Mustafa T. (46) idaresindeki 06 H 4377 Renault marka otomobil, Aksaray'a 42 kilometre kala yola daha önceden düşmüş kamyon lastiğine çarptı.

Lastiği patlayan kamyonete yardım etmek isteyenlere TIR çarptı

Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya düştü. Diğer sürücülerin fark ettiği kaza 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulansla birlikte jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı sürücüyü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Seher T. (33), Zahra T. (70), Mehmet T. (27) ve Meryem Taş'ı (2) alarak ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

2 yaşındaki Meryem Taş hastaneye götürüldüğü sırada ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, 70 yaşındaki Zehra T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaparken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çocukların özel fotoğraflarını toplayan şüphelinin başka dosyaları da çıktı
03 Aralık 2020 08:40		 Kasım ayında 29 kadın öldürüldü
03 Aralık 2020 08:27
İranlı kimyager iş üstünde basıldı
03 Aralık 2020 08:10		 Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle yüzünden vurdu
03 Aralık 2020 08:05
İzmir'de epilepsi hastası kişinin şüpheli ölümü
03 Aralık 2020 07:56		 Van'da trafikte kadının yaptıkları şoke etmişti! Valilikten açıklama geldi
03 Aralık 2020 07:50
Kısıtlamayı ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı
03 Aralık 2020 07:45		 İzmir'de ilaç aldıktan sonra fenalaşan kişi öldü
03 Aralık 2020 07:35
59 gündür kayıptı! Emekli astsubaydan acı haber geldi
02 Aralık 2020 22:14		 1200 yıllık vaftiz teknesini satmaya çalışırken yakalandı
02 Aralık 2020 20:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:11 - 'Mahalle bakkalı öncelikli olsun'09:05 - Trabzon'da korona ile selfi08:53 - Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi08:47 - Engel tanımayan başkan: Hedefim Manş'ı yüzerek geçmek08:45 - Nüfusun yüzde 71'i deprem riski altında08:40 - Çocukların özel fotoğraflarını toplayan şüphelinin başka dosyaları da çıktı
08:36 - 'Koronavirüs 5G yüzünden oldu deniyor'08:32 - Vekillere de aşıda öncelik tanınacak08:27 - Kasım ayında 29 kadın öldürüldü08:10 - İranlı kimyager iş üstünde basıldı08:05 - Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle yüzünden vurdu08:01 - Yola düşen kamyon lastiği can aldı: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
07:56 - İzmir'de epilepsi hastası kişinin şüpheli ölümü07:50 - Van'da trafikte kadının yaptıkları şoke etmişti! Valilikten açıklama geldi07:45 - Kısıtlamayı ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı07:39 - AYM, bekçiliğe başvuruyu sınırlayan hapis cezası şartını iptal etti07:35 - İzmir'de ilaç aldıktan sonra fenalaşan kişi öldü
07:31 - Zam pazarlığı online başlıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
HSK, 13 Hakim ve Savcı'yı daha ihraç etti
'Testi pozitif çıkanlar için eve ilaç gönderen başka ülke yok'
Belediyeden açıklama: 10:00-16:00 mesaisini uygulayamayız
Türkiye'ye dönmek isteyen Osmanlı Aliminin torununa vatandaşlık verilmiyor
Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
'Koronavirüs 5G yüzünden oldu deniyor'
Bakan Koca, sağlık müdürüyle görüştü: 3 ili işaret etti
SGK, 2020/1 KPSS'de yerleşen 300 adayı hala başlatmadı
AYM, bekçiliğe başvuruyu sınırlayan hapis cezası şartını iptal etti
Van'da trafikte kadının yaptıkları şoke etmişti! Valilikten açıklama geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
shakhtar donetsk 1
tv8boykot 5
ingiltere'nin pfizer ve biontech aşısını kullanmaya başlaması 1
serkan sarıkaya 8
muzu bıçakla soymak 6
ikaz 1
güneş sistemini tartışan gençler 4
Ekrem İmamoğlu'na suikast önlendi iddiası 2
ne alırsınız sorusuna verilen fark etmez cevabı 2
kısıtlamalar sayesinde pandemiden kurtulacağımızı sanan insan 1
SON İLANLAR
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Dicle Kalkınma 9 uzman personel alacak
Kırıkkale Üniversitesi 92 İşçi Alacak
Kırıkkale Üniversitesi sözleşmeli 118 sağlık personeli alacak
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam