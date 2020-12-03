İranlı kimyager iş üstünde basıldı





Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre: İran'dan uyuşturucu getiren bir şebekeyi belirleyen İstanbul Narkotik ekipleri, yaptıkları fiziki ve teknik takip çalışmalarında ise şebekenin getirdiği uyuşturucuyu Esenyurt'ta bir Rezidans'ta depoladığını tespit etti. Ekipler, şebekenin imalathane olarak kullandığı aralarında Rezidans dairenin de bulunduğu Esenyurt ve Büyükçekmece'de 3 ayrı adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak gerçekleşen operasyonlarda, 3'ü İran uyruklu 4 şebeke üyesi yakalanıp gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 215 kilo 750 gramı sıvı, 60 gramı jel ve 15 kilosu kristal olmak üzere 230 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Sıvı uyuşturucuyu jel ve kristal hale çevirirken basılan şebekenin başını çeken O.R isimli İranlı'nın Kimya Mühendisi olduğu uyuşturucuyu yurda sokan A.Ö. ve A.A. isimli İranlı şebeke üyelerinin ardından geçtiğimiz ay yurda giriş yaptığı tespit edildi. Şebekenin Türkiye ayağında yer alan ve şebekeye uyuşturucuyu dönüştürüp piyasaya süreceği adres ve müşteri temini yaptığı belirlenen Türk uyruklu iş adamı N.A. da yakalanıp gözaltına alındı. Piyasa değeri 115 milyon lira değerinde olan uyuşturucuyla yakalanan şebekenin 4 üyesinden sadece uyuşturucunun dönüşümünü yaptığı belirlenen kimyager O.R. tutuklanırken 2'si İranlı diğeri Türk 3 şebeke üyesi ise sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.