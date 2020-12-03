Kasım ayında 29 kadın öldürüldü
|03 Aralık 2020 08:27
|+Aa- Yazdır
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından derlenen verilere göre; "Bu ay 29 kadın cinayeti işlenirken, 10 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Öldürülen 29 kadından 15'inin neden öldürüldüğü tespit edilemedi, 1 kadın ekonomik, 13 kadın ise boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü. 15 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilememesi, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucudur. Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor" denildi.
Katilleri tanıdık
Kasım ayında öldürülen 29 kadının 10'u evli olduğu erkek, 5'i birlikte olduğu erkek, 1'i eskiden birlikte olduğu erkek, 4'ü eskiden evli olduğu erkek, 2'si akraba, 2'si babası, 1'i kardeşi, 1'i oğlu, 2'si tanıdık birisi tarafından öldürüldü. 1 kadının ölümüne sebep olan kişilerin yakınlık durumu tespit edilemedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Çocukların özel fotoğraflarını toplayan şüphelinin başka dosyaları da çıktı
03 Aralık 2020 08:40
|İranlı kimyager iş üstünde basıldı
03 Aralık 2020 08:10
|Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle yüzünden vurdu
03 Aralık 2020 08:05
|Yola düşen kamyon lastiği can aldı: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
03 Aralık 2020 08:01
|İzmir'de epilepsi hastası kişinin şüpheli ölümü
03 Aralık 2020 07:56
|Van'da trafikte kadının yaptıkları şoke etmişti! Valilikten açıklama geldi
03 Aralık 2020 07:50
|Kısıtlamayı ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı
03 Aralık 2020 07:45
|İzmir'de ilaç aldıktan sonra fenalaşan kişi öldü
03 Aralık 2020 07:35
|59 gündür kayıptı! Emekli astsubaydan acı haber geldi
02 Aralık 2020 22:14
|1200 yıllık vaftiz teknesini satmaya çalışırken yakalandı
02 Aralık 2020 20:13