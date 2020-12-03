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Vekillere de aşıda öncelik tanınacak

TBMM Başkanlık Divanı Kovid-19 tedbirlerini masaya yatırdı. Meclis'te tüm ikramlar kaldırılacak. Milletvekilleri özel bir organizasyona gerek kalmadan aşı olabilecek
 03 Aralık 2020 08:32
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Vekillere de aşıda öncelik tanınacak

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: TBMM'de Kovid-19 testi pozitif çıkan vekil sayısının 120'ye yaklaşması üzerine harekete geçen TBMM Başkanlık Divanı, Meclis'te uygulanan ve uygulanabilecek tedbirleri masaya yatırdı. Alınan karara göre; çay ocakları yeniden kapatılacak, tüm ikramlar kaldırılacak. Sadece milletvekilleri için iki lokanta açık tutulacak, tüm personelin yemeği paket servisle yapılacak. Milletvekilleri grip ve zatürre aşılarını bulundukları yerlerin halk sağlığı merkezlerinde, Kovid-19 aşısını ise Türkiye'ye gelmesini takiben isterse Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda yaptırabilecek.

Brifing verildi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında tören salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Meclis'teki Kovid-19 önlemleri ele alındı. TBMM'de Kovid-19'a karşı alınan önlemler hakkında brifing verilirken, Recep Akdağ başkanlığındaki Sağlık Komisyonu'nda tüm partilerden temsilcilerin katılımıyla oluşturulan heyetin mazırladığı 17 maddelik "Kovid-19 tedbirleri" metni de gündeme geldi. Şentop, önerilen tedbirlerin çoğunun zaten yürürlükte olduğunu, yeni önerilerin de en kısa zamanda uygulamaya sokulacağını kaydetti. Divan'da TBMM çalışma saatlerine ilişkin somut bir karar alınmazken, Genel Kurul'da 7 Aralık'ta başlayıp 18 Aralık'ta son erecek 2021 bütçesinin görüşmelerinin, sıkı tedbirler uygulanarak yürütülmesi benimsendi.

Şentop, oturma düzeni değiştirilen Genel Kurul'un sık sık havalandırıldığını, Meclis Hastanesi'nde test ünitelerinin kurulduğunu ve şüpheli vakalar için özel oda hazırlandığını söyledi.

Paket yemek servisi

Toplantıda, kulislerdeki çay ocakları başta olmak üzere tüm ikramların kaldırılması kararlaştırıldı. Milletvekili üyeler ve bahçe lokantaları dışındaki lokantaların kapatılması ve isteyen milletvekilleri ile tüm personele paket yemek servisi yapılması benimsendi.

Meclis personelinin esnek çalışmaya geçtiğini ve bu süreçte servis imkanının çalışanlara sunulduğunu da anlatan Şentop, çalışma saatlarinin 10.00 ila 16.00'ya çekildiğini kaydetti. Şentop, TBMM'de ziyaretçi yasağının devam ettiğini belirtirken, milletvekillerinin bu kurala uyulmasında azami hassasiyet göstermesini istedi.

Toplantıda, divan üyelerince, grip, zatürre ve Kovid-19 aşıları gündeme getirildi. Milletvekillerinin altıda birinin koronvirüse yakalandığını, çalışmaların aksama riski olduğunu ifade eden üyeler, yurt dışından getirilecek Kovid-19 aşısının vekillere yapılıp yapılmayacağını sordular.

Koronavirüs aşısı

Divan üyelerine, grip ve zatürre aşılarının 60 yaş ve üzeri olanlara zaten yapıldığı, milletvekillerinin bulundukları yerlerdeki halk sağlığı merkezlerinde aşılarını yaptırabilecekleri ifade edildi. Kovid-19 aşısına ilişkin olarak ise koordinasyonun Sağlık Bakanlığı'nda olduğu, aşılar gelir gelmez öncelikli olarak sağlık çalışanları ve risk gruplarına vurgulacağı belirtilerek, özel bir organisyona gerek kalmadan isteyen milletvekilin aşı olabileceği belirtildi.
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