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'Koronavirüs 5G yüzünden oldu deniyor'

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda sosyal medyaya ilişkin çarpıcı tespit ve öneriler yapıldı.
 03 Aralık 2020 08:36
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'Koronavirüs 5G yüzünden oldu deniyor'

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: ABD seçimlerinin dijital çağ için bir milat olduğu, küresel dijital platformların tekelleştiği hatta bu şirketlerin ayrı birer devlet haline geldikleri ifade edilen komisyonda, sadece Facebook platformlarına atfedilen ekonomik etkinin 15.3 milyar TL olduğu belirtilerek, bunun vergilendirilmesi istendi. Komisyonda üyelerden gelen ilginç tespit ve önerilerden bazıları şöyle: Hüseyin Yayman (Başkan): Dijital Mecralar Komisyonu, sosyal medya komisyonu değil. Kurtlar Vadisi'nden esinlenerek 'Burası insanları dinleyecek, takip edecek, yasaklayacak, engelleyecek' gibi bir durumumuz yok. Ayhan Altıntaş (İYİ Parti): Ülkenin önünü nasıl açabiliriz? Mesela Blockchain teknolojisi var, dijital paralar var. Bir vatandaş olarak buraya yatırım yaparsa ne gibi hakları var. Araştırıp belirleyelim. Bitcoin, mart ayında 3.000'miş, şimdi 17.000. Müthiş bir kar var ama devlet bundan vergi alıyor mu?

'Ciddi bir sıkıntı'

Zeynep Yıldız (AK Parti): Yapay zeka ve dijital mecranın hukukunu oluşturalım. Facebook platformlarına atfedilen ekonomik etki 15.3 milyar lira. Bunun vergilendirilmesi hususu milli ekonomimiz açısından önemli. Küresel dijital platformların giderek tekelleştiğini görüyoruz, ciddi bir sıkıntı.

Deniz Yavuzyılmaz (CHP): Sosyal medya platformları büyük bir çığ ve çığın karşısında durmamız mümkün değil. Sosyal medya platformu dediğimiz şirketleri, sadece alelade birer şirket olarak değerlendirmek eksik olur artık bu ticaret alanları -Amazon'un kurduğu gibi- bu şirketler ayrı birer devlet gibiler.
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