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Engel tanımayan başkan: Hedefim Manş'ı yüzerek geçmek

Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı Turan Hançerli, yüzerek Manş Denizi'ni geçmeye hazırlanıyor. Kolların olmamasının yüzmeyi engellemediğini ifade eden Hançerli'ye antrenmanlarında Ampute Milli Yüzücüleri de eşlik ediyor.
 03 Aralık 2020 08:47
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Engel tanımayan başkan: Hedefim Manş'ı yüzerek geçmek

Milliyet'ten Gülden Çoktan'ın haberine göre: Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, mesaiye sabahları 1,5 saat yüzerek hazırlanıyor. Hedefi ise İstanbul Boğazı ve Manş Denizi'ni yüzerek geçmek. Başkan Hançerli'nin yüzme macerası henüz 3 yaşındayken köyündeki baraj sularında başlamış. 1993 yılında geçirdiği kaza sonucu iki kolunu kaybetse de yüzmeye olan tutkusundan asla vazgeçmemiş. Pandemi nedeniyle havuzların kapatılmasına kadar antrenmanlarını Ampute Milli yüzücüleri Beytullah Eroğlu ve Berkin Kutlu birlikte yapan Hançerli'nin engellilere mesajı ise : "Asla umutsuzluğa kapılmayın. Umut her zaman var."

Engel tanımayan başkan: 'Hedefim Manş'ı yüzerek geçmek'
'Boğaz'da yüzeceğim'

İlk başlarda stres atmak ve spor amaçlı yüzdüğünü söyleyen Hançerli, artık profesyonel olarak yüzmeye başladığını anlattı: "Kaza sonrasında en çok merak ettiğim konulardan birisi tekrar yüzebilecek miyim o oldu. Kollar olmadan yüzülür mü merak ettim. Kazadan üç ay sonra denedim ve yüzebildiğimi gördüm. Çok mutlu oldum. Şimdi haftada 2 gün sabahları 1,5 saat yüzüyorum. 08.30'da ise mesaimin başında oluyorum. Yüzmeyi önceden sevdiğim bir spor olarak yaparken şimdi profesyonel yapmaya çalışıyorum. Kendime belli hedefler koydum ve o hedefler için çalışıyorum. Tabii ki Dünya ya da Avrupa şampiyonluğu değil. Çünkü orada Beytullah ve Miraç gibi iddialı arkadaşlarımız var. Onların yüzüşlerini görünce öyle bir hayal kurmuyorum. İstanbul her yıl dünyanın en ünlü boğaz yarışlarına ev sahipliği yapıyor. Bende tüm dünyanın koşarak yüzmek için geldiği boğazda yarışlara katılmak istiyorum. En büyük hayalim ise Manş'ı geçmek. Pandemi nedeniyle havuzlar kapatıldı ara verdik. Fakat açıldığından çalışmalarımıza hız vereceğiz. "

'Umutsuzluğa kapılmayın'

İnsanların yaşadıkları zorluklar karşısında asla umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini kaydeden Hançerli, engellisinden çocuğuna kadınından yaşlısına herkese eşit hizmet götüreceklerini söyledi. Hançerli, "Dünyadaki en büyük sorunların merkezinde eşitlik gelir. Ben yıllardır engelli camiasında faaliyet yürütmüş birisiyim. Dolayısıyla engellilerin uğradıkları eşitsizlikleri, ayrımcılıklar, onların yaşamda yeterince yer alamamalarına neden oluyor. Aslında bu bir borçtur. Toplum olarak borcumuzu ödememiz gerekiyor. Ben kendimi 448 bin Avcılarlıya eşit hizmet götürme zorunluluğunda hissediyorum. Şimdiye kadar hizmetlerden eşit şekilde yararlanamamış insanlara eşit hizmeti sağlamalıyız. Bu bazen engelliler bazen yaşlılar bazen de çocuklar oluyor. Bugün, Avcılar'da ilk Engelli Yaşam Merkezimi açacağız . Yaptığımız çalışmalarla insanlara umut oluyoruz. Hayatta zorluklar var. İnsanlar bazen yaşadıkları olaylardan dolayı umutsuzluğa kapılabiliyor. Umutsuzluğa kapıldıysanız mutlaka bir çıkış yolu vardır. Yeter ki ayakta olsunlar ve zorluklara karşı mücadele etsinler. Yöneticiler olarak bizlerde üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Halkla iç içe olan biriyim

Başkanlığı süresince halkla iç içe olmaya çalıştığını söyleyen Hançerli, arkadaşımız Gülden Çoktan'a "Adil ve eşit davranan bir belediye başkanıyım. Bu bizim vaatlerimizdendi. Mücadeleciyim. Bir sorun varsa onu çözmek için çırpınan bir kişiyim" dedi.

'Engelliler özel muamele istemiyor'

Toplumda engellilere karşı yanlış bir bakış açısının olduğuna da değinen Hançerli, "Toplumda engelliye sanki özel bir muamele yapılıyormuş gibi bir algı yaratılıyor. Engelliler özel bir şey istemiyor. Engelliler kendilerine eşit davranılsın istiyor. İhtiyaç duyulan hizmetlerin engelli de dikkate alınarak verilmesini istiyor. Toplumun aksine engelliler bunca yıl verilmeyen ve yok sayılmış olmaları nedeniyle ortaya çıkan yanlışlardan dönülmesini istiyor. Bizim çalışmalarımızda bu yanlışlardan dönülmesi için" dedi.

Engel tanımayan başkan: 'Hedefim Manş'ı yüzerek geçmek'
Avcılar'ın ilk engelli merkezi bugün açılıyor

Gülten Nakipoğlu Engelli Yaşam Merkezi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde kapılarını açıyor. Gümüşpala Mahallesinde hizmet verecek Gülten Nakipoğlu Engelli Yaşam Merkezi 700 metrekare toplam inşaat alanı, bin 600 metrekare peyzaj alanı ile geniş bir yerleşime sahip. Engelli ailelerin de hem eğitim alacağı hem de sosyal hayata katılabileceği merkezde engelli derneklerinin de ücretsiz bir şekilde kendi çalışmalarına devam edecekleri odalar yer almaktadır.
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