Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
|03 Aralık 2020 08:53
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 8.45'te, 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 20 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Vali Hacıbektaşoğlu: Olumsuz bir durum yok
Depremin ardından AFAD'dan yapılan açıklamada "Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.
Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ise "İl ve ilçelerde olumsuz bir durum yok" dedi.
#DepremAFAD Deprem (@DepremDairesi) December 3, 2020
Büyüklük : 5.0 (Mw)
Yer : Kurtalan (Siirt)
Tarih-Saat : 03.12.2020, 08:45:18 TSİ
Enlem : 37.9953 N
Boylam : 41.6971 E
Derinlik : 20.06 km
Detay : https://t.co/PEZ5d3M0YX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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