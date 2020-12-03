Trabzon'da korona ile selfi

Trabzon'da belediye tarafından otobüs durağına yerleştirilip, maskesi olmayan vatandaşların yüzünü özel bir yazılımla koronavirüs simgesine dönüştüren yapay zeka tabanlı dijital ekran uygulaması büyük ilgi çekti. Durakta beklerken maske takmayan ya da maskesini çene altında tutanlar, daha dikkatli olmaya başladı.

Durakta otobüs bekleyen Şükran Kahraman, "Maske takmayınca virüs yüzüme gözüme bulaştı. Ödüm koptu, hemen maskemi yukarı çektim. Aferin bizim Trabzonlulara ve belediyemize, örnek bir uygulama oldu. Herkes kurallara uysun, dikkat etsinler, evden çıkmasınlar" dedi. Bir yandan da yüzlerini COVID-19 virüsü kaplamış halleriyle fotoğraflarını çekenler oldu. Yoldan geçerken ekrana bakıp test eden Şener Öztürk, "İyi bir uygulama, maskeyi çekince orada bir simülasyon beliriyor. İlk görünce çok şaşırdım. Sanal da olsa vatandaşa 'maskeni tak' diyor. O ekranda kendimi öyle görünce tiksindiriyor, çok dikkat etmemiz lazım. Kurallara uymalıyız" diye konuştu.