Kırklareli'nde iş yerlerine kişi sınırlaması getirildi
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 100 metrekare üzerindeki işletmelere kişi sınırlaması getirildi
|03 Aralık 2020 09:36
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Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 100 metrekare üzerindeki işletmelere kişi sınırlaması getirildi.
Vali Osman Bilgin başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 100 metrekareden büyük işletmelere kişi sınırlaması getirilmesi kararı alındı.
Buna göre, Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ndeki usul ve esaslara uygun olarak her 4 metrekarede 1 kişi olabilecek.
Müşteriler, HES kodu sorgulamaları yapılarak işletmeye alınacak.
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