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Gaziantep'te hırsızlık operasyonu: 32 gözaltı

Şüphelilerden 7'si tutuklandı
 03 Aralık 2020 09:38
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Gaziantep'te hırsızlık operasyonu: 32 gözaltı

Gaziantep'te düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 32 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelindeki hırsızlık olaylarına ilişkin dün düzenlenen operasyonda 32 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılardan 21'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 11'i adliyeye sevk edildi.

Faili meçhul 11 hırsızlık olayına karıştıkları öne sürülen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
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