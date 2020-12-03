Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Gaziantep'te hırsızlık operasyonu: 32 gözaltı
Şüphelilerden 7'si tutuklandı
|03 Aralık 2020 09:38
|+Aa- Yazdır
Gaziantep'te düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 32 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelindeki hırsızlık olaylarına ilişkin dün düzenlenen operasyonda 32 zanlı gözaltına alındı.
Zanlılardan 21'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 11'i adliyeye sevk edildi.
Faili meçhul 11 hırsızlık olayına karıştıkları öne sürülen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Konya'da karbonmonoksitten zehirlenen 3 kişi yaşamını yitirdi
05 Aralık 2020 09:39
|Konya'da vahşet! 4 aylık eşini boğazından bıçakladı
05 Aralık 2020 06:15
|Kahramanmaraş'ta, polisi şehit eden katilin cenazesini kimse taşımadı
04 Aralık 2020 23:32
|Baykar Savunma'nın çevresinde gizlice çekim yapan '2 Rus Gazeteci' yakalandı
04 Aralık 2020 21:17
|Evin altı kaçak kömür ocağına çevrilmiş: 4 gözaltı
04 Aralık 2020 20:57
|Okul Müdürü bıçaklı saldırıya uğradı
04 Aralık 2020 18:45
|Sakarya'daki yasa dışı dinleme davasında iki tanık ortaya çıktı
04 Aralık 2020 16:43
|Esnafın kredi kartı bilgilerini çaldı, önce kart limitini yükseltti sonra alışveriş yaptı
04 Aralık 2020 15:57
|Ölen eşinin başından bir an bile ayrılamadı
04 Aralık 2020 15:36
|Ölen çocukları adına para toplanan babadan suç duyurusu
04 Aralık 2020 14:07