Dolar günü düşüşle kapattı
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|03 Aralık 2020 17:28
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,8290
|7,8300
|7,7770
|7,7780
|Avro
|9,4460
|9,4470
|9,4570
|9,4580
|Sterlin
|10,4100
|10,4620
|10,4530
|10,5050
|İsviçre Frangı
|8,7270
|8,7700
|8,7150
|8,7590
|ANKARA
|ABD Doları
|7,7990
|7,8790
|7,7470
|7,8270
|Avro
|9,4060
|9,4860
|9,4170
|9,4970
|Sterlin
|10,3500
|10,5600
|10,3930
|10,6030
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