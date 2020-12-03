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Dolar günü düşüşle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 03 Aralık 2020 17:28
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Dolar günü düşüşle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBAPERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,82907,83007,77707,7780
Avro 9,44609,44709,45709,4580
Sterlin 10,410010,462010,453010,5050
İsviçre Frangı 8,72708,77008,71508,7590
ANKARA
ABD Doları 7,79907,87907,74707,8270
Avro 9,40609,48609,41709,4970
Sterlin 10,350010,560010,393010,6030
Anadolu Ajansı
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