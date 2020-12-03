Yeni iş kapısı: Eve teslim

Pandeminin etkisiyle büyümesi ikiye katlanan sanal alışverişler gıda marketlerini de dönüştürdü. Migros'un başlattığı eve teslim işine kısa zamanda CarrefourSa, Onur, Şok, A101 ve Mopaş da katıldı. Şehir dışının belirli günlerde İstanbul içi teslimatların ise gün içerisinde yapıldığı modelde binlerce kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor. Cepte Şok uygulamasıyla eve teslim hizmetine başlayan Şok Marketler'in CEO'su Uğur Demirel, "Müşterilerimizin evden çıkmadan online olarak sipariş verdiği ürünleri marketlerimizle aynı fiyatlardan ücretsiz olarak adreslerine teslim ediyoruz. Cepte Şok için ek istihdam da sağlıyoruz. Hem adrese teslimat hizmeti kapsamında hem de açmayı planladığımız yeni mağazalarla birlikte bu yıl sonuna kadar ek 5 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz" dedi.

BU YIL 500, GELECEK YIL 1.000 KİŞİ

9 bini aşan şubesiyle Türkiye'nin en yaygın market zincirlerinden A101 de bu kervana katılanlardan. A101 Kapıda ile eve siparişe başlayan market zinciri, şimdilik İstanbul'da hizmet veriyor. Bu yıl toplam istihdamı 50 binden 57 bine çıkardıklarını ifade eden A101 CEO'su Erhan Bostan, "Bu artışın 500'den fazlası eve teslimden geldi. Ancak 2021'de 1000'den fazla eve teslim istihdamı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

300 KİŞİYE İŞ İMKANI

Onur Market'in CEO'su Cemal Özen ise özellikle havaların soğuması ve Efsane Cuma'nın etkisiyle sanal alışverişlerin yeniden yükselişe geçtiğini ve bunun market siparişlerine de yansıdığını söyledi. Özen, "Bu yıl sadece eve teslim hizmeti için 300 kişilik istihdam artışı sağladık" dedi.

ALIM YAPMAYA DEVAM

MİGROS, 'Sanal Market'le başlattığı eve teslim modeline pandemi sürecinde Migros Hemen'i de dahil etti. Yeni uygulamayla müşteri sayısını yaklaşık 3 kat artırdıklarını belirten firma yetkilileri, kısıtlamaların hayata geçtiği dönemde mağazalar için 1.000, online operasyonlar için bin 200 yeni istihdam sağladıklarını açıklamıştı. Bunun bir bölümü de geçici istihdam oluşturmuştu. Market zinciri yeni alımları sürdürüyor.

KÜÇÜK MARKETLER İÇİN 500 YENİ İSTİHDAM

SADECE marketler değil eve teslim için bütçesi olmayan sokak arası marketler için kurulan yeni online platformlar da istihdama katkı sağlıyor. 51 ilde 150 bin kullanıcı ile 300'den fazla teslimat noktasında hizmet veren online market alışverişi platformu Marketyo, küçük esnafı da e-ticarete açtı. Marketyo'nun CEO'su Özer Fırat, "Marketlerin kendi ekiplerini kullanıyoruz. Sırf bu iş için mahalle arası bakkal ve marketler 70 kişilik istihdam sağladı. Bizim ekiple birlikte 115 kişi eve servis hizmetinde çalışıyor. Gelecek yıl 500 kişiyi istihdam edip kurye ekibi kuracağız" dedi.

Pınar Çelik