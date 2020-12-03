Çeyrek altın 750 TL'ye yükseldi
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 750,00 liradan işlem gördü.
|03 Aralık 2020 18:01
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,39 artışla 460,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 750,00 lira, Cumhuriyet altını 3.051,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,39 yükselişle 460,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|458,00
|458,20
|459,80
|460,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.020,00
|3.041,00
|3.030,00
|3.051,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|418,00
|422,00
|420,00
|424,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.951,00
|2.971,00
|2.961,00
|2.981,00
|Yarım Ziynet
|1.475,00
|1.485,00
|1.481,00
|1.491,00
|Çeyrek Ziynet
|738,00
|743,00
|740,00
|750,00
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