Bu yıl ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 218'e ulaştı
2 PKK'lı terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu
|03 Aralık 2020 10:21
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İçişleri Bakanlığı, 2 teröristin daha teslim olmasıyla bu yıl ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 218'e ulaştığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü mensuplarının ikna yoluyla teslim olmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olanların 2014 ve 2015'te örgüte katıldıkları ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi.
Böylelikle bu yıl içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak teslim olanların sayısı 218'e ulaştı.
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