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Edirne'de bir fabrika ve atölye karantinaya alındı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir fabrika ve atölye karantinaya alındı
 03 Aralık 2020 10:43
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Edirne'de bir fabrika ve atölye karantinaya alındı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir fabrika ve atölye karantinaya alındı.

Uzunköprü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan başkanlığında toplanarak karantina kararları aldı.

Buna göre, ilçeye bağlı Hamidiye köyünde faaliyet gösteren çeltik fabrikasında 7 gün boyunca karantina uygulanması kararlaştırıldı.

Sanayi Sitesi'ndeki tarımsal ekipman üretim atölyesine girişle çıkışlar da 5 gün süreyle yasaklandı.
Anadolu Ajansı
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