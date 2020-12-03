İbrahim Kalın, bu kez engelliler için söyledi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sanatçı Yavuz Bingöl ve Müzik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak'ın seslendirdiği "Mehmet'e Ağıt" türküsü işitme engelliler için işaret dili ile yeniden yorumlandı.
|03 Aralık 2020 11:06
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sanatçı Yavuz Bingöl ve Müzik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak'ın seslendirdiği "Mehmet'e Ağıt" türküsü işitme engelliler için işaret dili ile yeniden yorumlandı.
Cumhurbaşkanlığı tarafından himaye edilen 15 temmuz anma etkinlikleri kapsamında; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Müzik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak ve sanatçı Yavuz Bingöl tarafından şehitler anısına "Mehmet'e Ağıt" türküsü seslendirilmişti.
Söz ve müziği Prof. Dr. Erol Parlak'a ait olan türkü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle işitme engelliler için Türk İşaret Dili ile yeniden yorumlandı. Projede sadece işitme engelliler değil, tüm engel gruplarından bir kişinin rol aldığı belirtildi.
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