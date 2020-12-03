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Kadınların TBMM'deki temsiliyeti Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesinde

Türkiye'de, kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkını veren yasal düzenlemeden bugüne kadar, Meclis'te kadın milletvekillerinin temsil oranı 27. Dönem Parlamentosu'nda en yüksek seviyede bulunuyor
 03 Aralık 2020 11:29
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Kadınların TBMM'deki temsiliyeti Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesinde

- Türkiye'de, kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkını veren yasal düzenlemeden bugüne kadar, Meclis'te kadın milletvekillerinin temsil oranı 27. Dönem Parlamentosu'nda en yüksek seviyede bulunuyor.

AA muhabirinin derlemelerine göre, 5 Aralık 1934'te Anayasa ve Seçim Kanunu'nda yapılan değişiklikle kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının ardından, 8 Şubat 1935'te yapılan seçimler sonucu 17 kadın milletvekili ilk kez Meclis'e girdi. Ara seçimlerde bu sayı 18'e yükseldi. Kadınların bu tarihten sonra Meclis'teki temsil oranı 4,6 ila 0,7 arasında kaldı.

Bu oran 2007'de yapılan 23. Dönem seçimlerine kadar uzun yıllar aşılamadı.

Parlamentoda kadın milletvekili oranı 2007 yılından itibaren artışa geçti.

550 milletvekilinin görev yaptığı Meclis'te kadın temsil oranı 2007'de yüzde 9,1; 2011'de yüzde 14,3; 2015'te (7 Haziran) yüzde 17,6; 2015'te (1 Kasım) ise yüzde 14,7 olarak gerçekleşti.

Son seçimlerle birlikte bu oran, kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkını veren yasal düzenlemeden bugüne kadar en yüksek seviyeye çıktı.

600 milletvekilinin yer aldığı 27. Dönem Parlamentosu'nda, 24 Haziran 2018'deki seçimlerde 104 kadın milletvekilinin Meclis'e girmesiyle kadınların temsil oranı yüzde 17,1 oldu.

7 Haziran 2015'teki seçimin ardından oluşan ve kısa süren 25. Dönem Parlamentosu'nda temsil edilen kadın milletvekili, oran olarak, 550 milletvekili üzerinden yüzde 17,6 olmuştu.

- En fazla kadın milletvekili AK Parti'de

Son sandalye dağılımına göre, 289 milletvekili bulunan AK Parti'de 54, 138 milletvekili bulunan CHP'de 17, 56 milletvekili bulunan HDP'de 23, 48 milletvekili bulunan MHP'de 4 ve 36 milletvekili bulunan İYİ Parti'de 2 kadın milletvekili yer alıyor. Ayrıca, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz, Diyarbakır Milletvekili olarak Meclis'te bulunuyor.

Meclis'te oransal olarak en fazla kadın milletvekili HDP'de yer alıyor.

HDP'den Leyla Güven'in Anayasa'ya göre milletvekilliğinin düşmesi, HDP'den Bedia Özgökçe Ertan ile CHP'den Fatma Kaplan Hürriyet'in de belediye başkanlığını tercih etmesi nedeniyle Meclis'teki kadın milletvekili sayısı 101 oldu.

Bakan olarak atanma, belediye başkanlığını tercih etme, Anayasa'ya göre milletvekilliğinin düşmesi, vefat nedeniyle mevcut durumda 584 milletvekilinin görev yaptığı 27. Dönem Parlamentosu'nda 101 kadın milletvekili bulunurken, kadınların temsil oranı da 17,29 olarak gerçekleşti.

27. Dönem Parlamentosu'nun en gençleri de kadınlardan oluşuyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ile HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ 22 yaşında Meclis'e girmişti.

SEÇİM YILI MİLLETVEKİLİ SAYISI KADIN MİLLETVEKİLİ SAYISI KADIN VEKİL ORANI (%)
1935 395 184,6
1939 429 153,7
1943 435 163,7
1946 465 91,9
1950 487 30,6
1954 541 40,7
1957 610 81,3
196145030,7
196545081,8
196945051,1
197345061,3
197745040,9
1983399123
198745061,3
1991450 8 1,8
1995550 132,4
1999550 224,2
2002550 244,4
2007550 509,1
2011550 7914,3
2015 (7 haziran)550 9717,6
2015 (1 kasım)550 8114,7
2018 (24 haziran)600 10417,1
Anadolu Ajansı
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