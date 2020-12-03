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Saadet Parti'li İlçe Belediye Başkanı partisinden istifa etti

Diyarbakır'ın Çüngüş İlçe Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe, Saadet Partisi'nden istifa etti.
 03 Aralık 2020 11:43
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Saadet Parti'li İlçe Belediye Başkanı partisinden istifa etti

Akmeşe yaptığı açıklamada, 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde aldığı yüzde 52'lik oyla belediye başkanı seçildiğini anımsatarak, "Gördüğüm lüzum üzerine Saadet Partisi'nden ayrılma kararı aldım. Görevimi bağımsız olarak sürdüreceğim. Gayem halka eşit şekilde güzel hizmetler sunmak." ifadesini kullandı.

Belediye meclis üyesi 6 kişinin de SP'den istifa ettiğini belirten Akmeşe, onların da bağımsız olarak görevlerini sürdüreceklerini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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