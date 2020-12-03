ABD'nin eski başkanları kamera karşısında Kovid-19 aşısı olacak
|03 Aralık 2020 11:44
|+Aa- Yazdır
ABD'nin eski başkanları, kamera karşısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmaya gönüllü olduklarını açıkladı.
CNN'deki habere göre, eski başkanlar Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton, Kovid-19'a karşı ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) onayladığı aşıyı kamera karşısında yaptıracaklarını belirtti.
Obama, Bush ve Clinton'ın kamera karşısında aşı olarak halk arasında farkındalığı arttırmayı ve aşının güvenilir olduğunu kanıtlamayı hedeflediği ifade edildi.
Obama, SiriusXM radyo kanalında Joe Madison'a yaptığı açıklamada, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'yle daha önceden çalıştığını ve kendisine çok güvendiğini belirtti.
Fauci'nin "güvenilir" dediği aşıyı hemen yaptıracağını ifade eden Obama, bunu televizyon ekranlarında yapacağını ya da kaydedeceğini söyledi.
Bush'un özel kalem müdürü Freddy Ford, Fauci ve Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünde yer alan Doktor Deborah Birx ile temasa geçtiklerini kaydederek, Bush'un kameralar önünde aşıyı olabileceğini belirtti.
Clinton'ın basın sekreteri Angel Urena de eski Başkan'ın halkı teşvik etmek için kamuoyu önünde aşı olmayı istediğini ifade etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|ABD'de 6 kişi, hamile kadınları doğum için Türkiye'den ülkeye getirmekle suçlandı
03 Aralık 2020 10:22
|Türkiye'ye dönmek isteyen Osmanlı Aliminin torununa vatandaşlık verilmiyor
03 Aralık 2020 07:05
|Almanya'daki kısıtlamalar 10 Ocak'a kadar uzatıldı
02 Aralık 2020 23:08
|20 yıl önce dondurulan embriyoyla çocuk sahibi oldular
02 Aralık 2020 22:57
|ABD karantina süresini 14 günden 7-10 güne indirdi
02 Aralık 2020 21:27
|'Sputnik V aşısının fiyatı doz başına 10 dolar olacak'
02 Aralık 2020 20:33
|40 milyon yıllık 'kılıç dişli kaplan' açık artırmayla satılıyor
02 Aralık 2020 20:11
|AİHM, Türkiye aleyhine verdiği ihtiyati tedbir kararını kaldırdı
02 Aralık 2020 15:20
|Pfizer-BioNTech aşısı İngiltere'de onaylandı
02 Aralık 2020 10:20
|Oruç Reis'in dönmesiyle birlikte gergin açıklamalar son buldu
02 Aralık 2020 07:20