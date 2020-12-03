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Tarım ve Orman Bakanlığından sokak hayvanları için 14 milyon lira ödenek

Bakanlık, eylül ayı itibarıyla geçici bakımevi yapımı için 5 yerel yönetime 1,8 milyon lira, sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması için ilgili kurumlara 4,2 milyon lira ödenek aktardı- 2017-2019 dönemindeki denetimlerde hayvan haklarını ihlal edenlere 15,5 milyon lira, bu yılın 6 ayında ise 4,2 milyon lira para cezası kesildi
 03 Aralık 2020 11:15
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Tarım ve Orman Bakanlığından sokak hayvanları için 14 milyon lira ödenek

- Tarım ve Orman Bakanlığı, Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu Projesi kapsamında bu yıl ayrılan 14 milyon liralık ödenekten, eylül ayı itibarıyla, geçici bakımevi yapımı için 5 yerel yönetime 1 milyon 796 bin lira, sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması için ilgili kuruluşlara 4 milyon 178 bin lira destek sağladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, sokak hayvanlarının bakımı ve rehabilitasyon çalışmaları kapsamında çeşitli çalışmalar yürüten Tarım ve Orman Bakanlığı, bir yandan da yerel yönetimlere katkıda bulunuyor.

Bakanlık, 2009'dan bugüne kadar sokak hayvanlarının bakımevi yapımı giderleri için 65 yerel yönetime toplam 34,2 milyon liralık destek verdi.

Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu Projesi kapsamında bu yıl için 14 milyon lira ödenek ayrıldı.

Söz konusu ödenekten eylül ayı itibarıyla geçici bakımevi yapımı için 5 yerel yönetime 1 milyon 796 bin lira, sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması amacıyla ilgili kurumlara 4 milyon 178 bin lira ödenek aktardı.

Kulak küpesi ve mikroçip dağıtımı çalışmaları kapsamında 2014-2018 döneminde yerel yönetimlere 3 milyon 746 bin 114 lira verildi.

Sahipsiz hayvanların barınması için de 2017-2018 yıllarında, 1 milyon 349 bin 375 lira tutarında kedi evi ve köpek kulübesi yaptırıldı.

Ayrıca, 2018'de bu hayvanların beslenmesi amacıyla sabit su ve mama kabı temini için 150 bin lira ödenek kullanıldı.

Öte yandan, yerel yönetimler tarafından 2004'ten bu yılın ağustos ayına kadar 1 milyon 775 bin sahipsiz hayvan aşılandı, 1 milyon 455 bin 225 hayvan kısırlaştırıldı ve 401 bin 530'u bakımevlerinden sahiplendirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvanları Koruma Kanunu gereği 2017-2019 yıllarında yapılan denetimlerde, hayvan haklarını ihlal edenlere toplam 15 milyon 507 bin 728 lira, bu yılın 6 ayında ise 4 milyon 151 bin 145 lira idari para cezası uyguladı.

Anadolu Ajansı
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