TBMM'de üst düzey 'salgın' önlemleri

- Meclis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen, ihtiyaç duyulan düzenlemelerin hayata geçirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Koronavirüs şartlarında yasama mesaisine devam edilen Meclis'te, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un talimatları doğrultusunda, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart'tan haftalar önce tedbir alınmaya başlandı.

Salgına karşı duyarlılıkla hareket edilen Meclis'te, bu kapsamda 13 Mart'ta Kriz Yönetim Merkezi kurularak, Sağlık Bakanlığı ile TBMM bürokratlarından oluşan irtibat masası oluşturuldu.

Milletvekillerine yönelik alınan tedbirler kapsamında Genel Kurul Salonu'nda fiziki mesafeye uygun oturma uyarısı düzenli olarak yapıldı. Komisyon toplantıları büyük salonlarda organize edildi.

2021 yılı bütçe görüşmeleri TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantı salonlarından bir kısmı video konferans salonuna dönüştürülerek, milletvekillerinin hizmetine sunuldu.

Milletvekillerinin basın toplantıları açık havada gerçekleştirildi. Kış mevsimi nedeniyle mevcut Basın Toplantısı Salonu salgını önlemeye yönelik yeni düzenlemeler yapılarak, tekrar hizmete sunuldu.

- Özel donanımlı takip odası

Meclis Hastanesi ile Ana Bina 112 Acil Servisi'nde Kovid-19 test ünitesi oluşturuldu. Şüpheli vakalar için özel tıbbi cihazlarla donanımlı takip odası ile Kovid-19 irtibat masası kuruldu.

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı görevlendirildi ve Grip Polikliniği oluşturuldu.

TBMM'ye ziyaretçi giriş yasağı kararı alındı. Ziyaretçilere HES kodu doğrulama uygulamasına geçildi.

Zorunlu olmayan resmi ziyaretler ertelendi. Zorunlu olmayan yurt dışı seyahatler ise durduruldu.

- "Pandemi timi"

Meclis personelinde esnek ve uzaktan çalışma uygulamasına geçildi. Yoğun katılım gerektiren Meclis'in açılışının 100. yılı etkinliklerinden bir kısmı iptal edildi, bir kısmı da ertelendi.

Hassas noktalarda görev yapan personel için servis hizmeti verilmeye başlandı. Fiziki mesafe ve maske kullanım kontrollerine yönelik "Pandemi timleri" oluşturuldu.

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında farkındalık oluşturmak için kamu spotu hazırlandı ve Meclis TV'de yayımlandı.

- Termal kamera sistemi

Genel Kurul başta olmak üzere Meclis'in tüm havalandırma sistemlerinin filtreleri değiştirilerek yüzde 100 dış havalandırma sağlandı.

Milletvekillerine ve Meclis çalışanlarına düzenli maske dağıtımı yapıldı. Meclisin giriş noktalarında el dedektörleriyle rutin ateş ölçümleri yapıldı. Meclis ana giriş kapıları ile hizmet binalarına termal kamera sistemleri kuruldu.

Genel Kurul Salonu, grup toplantı salonları, Halkla İlişkiler Binası, lokantalar başta olmak üzere, TBMM'ye ait tüm mekanlar ile makam ve hizmet araçları periyodik olarak dezenfekte edildi. Misafirhaneler dışında diğer sosyal tesisler hizmete kapatıldı.

100. Yıl Bahçe Lokantası ve Üyeler Lokantası dışındaki tüm lokantalar kapatıldı, personele ve istekleri halinde milletvekillerine kumanya dağıtımı yapıldı. Yemek sunumunda bağışıklığı artırıcı menülere ağırlık verildi.

Cami ve mescitler, Kovid-19 önlemlerine uygun hale getirildi.

Meclise gelen kargolar dezenfekte edilerek, alıcılarına teslim edildi. Meclisin tüm ünitelerine sensörlü dezenfektan cihazları yerleştirildi. Ana Bina ve Halkla İlişkiler Binası'ndaki musluklar sensörlü hale getirildi.

- Bütçe görüşmelerine özel tedbirler

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri tamamlanan 2021 yılı bütçe görüşmelerinin Genel Kurul'daki müzakere takvimi kapsamında ilave tedbirler alınması planlanıyor.

Genel Kurul'un yoğun bütçe sürecine girmesi ve ülke genelinde alınan yeni kısıtlayıcı tedbirler de dikkate alındığında, daha önce tasarlanan birtakım ilave tedbirlerin uygulamaya koyulmasının faydalı olacağı değerlendiriliyor.

Genel Kurul çalışmalarında hatip dahil her milletvekili maskesini çıkarmadan konuşacak.

Genel Kurul birleşimlerine sıklıkla ara verilip salon sık sık havalandırılacak. Genel Kurul Salonu ile kulisler her hafta düzenli olarak, talep edilmesi halinde de dezenfekte edilecek.

Genel Kurul Salonu'na giriş ve çıkışlar ile kulislerdeki istirahatlerde fiziki mesafe kuralına uyulması konusunda sık sık uyarı yapılacak.

Son iki hafta içinde Meclis'e, 261 ziyaretçi ana kapılardan, 29 ziyaretçi ise kulislere, milletvekili eşliğinde kartsız ve kontrolsüz olarak giriş yaptı. Bu kapsamda ziyaretçi yasağının uygulanması noktasında taviz verilmeyecek.

Kulislerde su dışında diğer tüm ikramlar kaldırıldı. Milletvekillerine kendi odalarında ve katlarda oluşturulan özel aparatlarla ikram hizmeti ortamı ve imkanı sağlandı. Kulislerde ikram yasaklanacak ve bütün restoranlarda paket servise geçilecek.

Bölgelerinden dönen milletvekillerine test yaptırması tavsiye edilecek. Milletvekilleri dahil özellikle Genel Kurul, grup ve komisyon toplantılarına katılan personele her pazartesi günü test yaptırılacak.