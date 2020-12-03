İstanbul'daki terör soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı
|03 Aralık 2020 12:01
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İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 2 kişi daha tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte PKK/KCK adına faaliyette bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 17'sinin hakimlik sorguları tamamlandı.
Dün akşam saatlerinde hakimlik önüne çıkarılan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da arasında bulunduğu 4 şüpheli, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanırken, 9 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Savcılık sorgusu tamamlanan diğer 4 şüpheli de hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, ifadelerini aldığı şüphelilerden 2'sinin tutuklanmasına, 2'sinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden toplamda 6'sı tutuklanırken, 13 şüpheli serbest bırakıldı.
- Olayın geçmişi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 26 Kasım'da İstanbul'da PKK/KCK adına faaliyette bulundukları iddiasıyla 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı ilçelerde 28 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 19 şüpheliyi yakalamıştı.
Zanlılardan biri Kovid-19 testi pozitif çıktığı, diğeri de farklı bir soruşturması daha olduğu gerekçesiyle adli kontrol hükümleri uygulanarak emniyetten serbest bırakılmıştı.
Adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 yedek şarjör ve 103 mermi ele geçirilmişti.
Gözaltı işlemi yapılan 17 şüpheli dün İstanbul Adalet Sarayı'na götürülmüştü.
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