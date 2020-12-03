Kayseri'de ambulans şoförü darbedildi
|03 Aralık 2020 12:02
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Kayseri'de 112 Acil Servis ambulansı şoförü, kazazede yakınları tarafından darbedildi.
Argıncık 112 Acil Servis istasyonunda ambulans şoförü olarak görev yapan Muzaffer Özsayıner (34), bir vakaya giderken Galericiler Sitesi önünde trafik kazası olduğunu görüp müdahale etmek için durdu.
İddiaya göre, bu sırada trafik kazasında yaralananların yakınları, ambulansın içindeki maske ve eldivenleri almaya çalıştı. Buna karşı çıkan Özsayıner, tartıştığı 3 kişi tarafından darbedildi.
Olaydan sonra kaçan 3 şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.
Başında şişlik, omzunda ezik oluşan ve 3 gün iş göremez raporu alan Özsayıner, kendisini darbedenlerden şikayetçi oldu.
Öte yandan, Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Kayseri İl Başkanı Sinan Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı kınadı.
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