Enflasyona göre, kiralara yapılacak zam oranı belli oldu
Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte kiralara yapılacak zam oranı belli oldu.
|03 Aralık 2020 12:02
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Bu ay kira sözleşmesini yenileyecek olanlar güncel oranlar üzerinden kontrat yapacak.
Kasım ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu
Kasım ayında enflasyon yüzde 14.03 olarak gerçekleşti. TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 12.04 rakamı ortaya çıktı.
Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 12.04 oldu.
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