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Hükümetin 'evet' diyeceğimiz bir rakam getireceğini umut ediyoruz

Türk-İş Genel Başkanı Atalay: "(Asgari ücret) İşveren ve hükümetin, tebessüm ettirecek, 'evet' diyeceğimiz bir rakam getireceğini umut ediyoruz
 03 Aralık 2020 12:07
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Hükümetin 'evet' diyeceğimiz bir rakam getireceğini umut ediyoruz

Türk-İş Genel Başkanı Atalay: "(Asgari ücret) İşveren ve hükümetin, tebessüm ettirecek, 'evet' diyeceğimiz bir rakam getireceğini umut ediyoruz."

Anadolu Ajansı
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