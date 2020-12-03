Hükümetin 'evet' diyeceğimiz bir rakam getireceğini umut ediyoruz
Türk-İş Genel Başkanı Atalay: "(Asgari ücret) İşveren ve hükümetin, tebessüm ettirecek, 'evet' diyeceğimiz bir rakam getireceğini umut ediyoruz
|03 Aralık 2020 12:07
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