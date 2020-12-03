Adana'da FETÖ sanığının cezasında 'etkin pişmanlık' indirimi
|03 Aralık 2020 12:18
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Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yargı yapılanmasına yönelik davada, örgütte sözde "fakülteci" olarak görev yaptığını itiraf eden sanığa etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası verildi.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya örgütün sözde "hukuk fakültesi sorumlusu" olduğu öne sürülen, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22,5 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık S.Ş. ile avukatı katıldı.
Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın soruşturma başlatıldıktan sonra etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini ve örgütün deşifre edilmesine ve dağılmasına yönelik tutarlı beyanlarda bulunduğunu belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezalandırılması yönünde görüş sundu.
Sanık S.Ş. savunmasında, emniyetteki ifadesinde etkin pişmanlık kapsamında tüm bildiklerini anlattığını, ifadesinin geçerli olduğunu dile getirerek, "Yaptığım teşhislerin hepsi doğrudur. ByLock programını kullandım. Hakkımda beyanda bulunan tanık O.A'nın 'Faruk' kod adını kullandığım ve örgüt içinde 'fakülteci' olarak görev yaptığım yönündeki ifadesi doğrudur. Tüm bildiklerimi etkin pişmanlık kapsamında anlattım. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl 6 ay hapse mahkum ettiği sanık S.Ş'nin cezasını, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 2 ay 7 güne indirerek mevcut halinin devamına karar verdi.
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