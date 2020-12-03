Bakan Gül, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleriyle bir araya geldi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Mülkiyet hakkı, diğer ceza yargılamasıyla ilgili hususlar, idarenin bu anlamda atması gereken diğer adımlarla ilgili de bize düşen, yapılması gereken ayrıca çalışmalar var. Elbette kanun gereken konularda da yasama üyelerinin takdirleriyle yasalaşması gereken konular var." dedi.

Gül, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda milletvekillerinin, "insan haklarının geliştirilmesine ilişkin somut öneri ve değerlendirmelerinin" yer aldığı toplantıya katıldı.

AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun başkanlığında toplanan komisyonda, Gül'ün, yanı sıra Adalet Bakanlığı bakan yardımcıları ve genel müdürler de yer aldı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle her yıl BM Türkiye Ofisi'yle birlikte program düzenlediklerini anımsatarak, bu yıl çevrim içi düzenlenecek programın konusunun "Kovid-19 ve İnsan Hakları" olarak belirlendiğini bildirdi.

Çavuşoğlu, komisyona yapılan bireysel başvurularla ilgili de bilgi verdi. 27. Yasama Dönemi'nde 1 Aralık 2020 itibarıyla komisyona ulaşan toplam başvuru sayısının 6 bin 414 olduğunu belirten Çavuşoğlu, bu başvurulardan 6 bin 128'i hakkında gerekli işlemin yapıldığını ifade etti.

Çavuşoğlu, komisyonca işleme alınan başvuruları ise şöyle sıraladı:

"Cezaevlerine ilişkin 5 bin 49, yargıya ilişkin sorunlar ve şikayetler bin 214, sağlık, maddi yardım ve benzeri çeşitli sorunlar 919, komisyonun girişimde bulunması ve yerinde inceleme talebi 209, kolluk uygulamalarından şikayetler 157, yasal düzenleme talepleri 260, memuriyete ilişkin sorunlar 105, işçi sorunları 78, engelli sorunları 34, askerlikle ilgili sorunlar 14."

Çavuşoğlu, toplantıda, Adalet Bakanı Gül'e, komisyon tarafından yapılan çalışmalarda insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için ulaştığı sonuçların aktarılacağını da kaydetti.

Adalet Bakanı Gül, toplantının, yasamamın denetimi, önerilerinin değerlendirilmesi ve istifadesi anlamında önem arz ettiğini belirtti. Yasamanın denetimi, görüş ve önerilerinin idare için çok dikkat edilmesi gereken hususlar olduğunu vurgulayan Gül, şöyle konuştu:

"Özellikle cezaevleri olsun, diğer alanlarda Adalet Bakanlığıyla ilgili hem TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonunun alt komisyonları itibarıyla hem de her konuyla ilgili, cezaevlerindeki denetime de açık bir şekilde Meclis İnsan Hakları Komisyonumuz bu anlamda çok önemli bir paydaştır. Komisyonumuz, bizlere önemli fikirler, ikazlar ve tespitler yapmaktadır.

AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde insan haklarını geliştirme yönünde Anayasa başta olmak üzere kanunlarda çok önemli adımlar atıldı, reformlar yapıldı. İşkenceye sıfır tolerans, insan haklarını daha da güçlendiren tüm adımlar atıldı. Yine insan hakları çerçevesinde atılacak adımlar nelerdir, bu konu üzerinde çalışıyoruz.

Geçtiğimiz yıl, Yargı Reformu Strateji Belgesi kamuoyuna açıklanmıştı. Oradaki hedeflerden birisi de İnsan Hakları Eylem Planı'nın güncellenmesi. İnsanın düşüncesi, fikri, etnik aidiyeti, kökeni ne olursa olsun, neye inanırsa inansın, insan onuru her şeyin üzerindedir ve idare insanın onurunu yüceltme, korumayla mükelleftir. Bizler de eylem planı çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Mülkiyet hakkı, diğer ceza yargılamasıyla ilgili hususlar, idarenin bu anlamda atması gereken diğer adımlarla ilgili de bize düşen, yapılması gereken ayrıca çalışmalar var. Elbette kanun gereken konularda da yasama üyelerinin takdirleriyle yasalaşması gereken konular var."

Gül'ün, konuşmasının ardından milletvekillerinin değerlendirme, görüş ve önerilerine geçildi.