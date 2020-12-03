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Kırıkkale'de polise mukavemette bulunan 2 kişi tutuklandı

Kırıkkale'de görevli memura mukavemet, kamu malına zarar verme, kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
 03 Aralık 2020 12:31
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Kırıkkale'de polise mukavemette bulunan 2 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sanayi Mahallesi'nde gerçekleşen hırsızlıkla ilgili cumhuriyet savcısının talimatıyla çalışma başlattı.

Ekipler, Karşıyaka Mahallesi 2281. Sokak'ta araştırma yaptığı sırada şüpheliler E.P, M.M, H.P, U.P, N.P. ve K.P. yola moloz ve taş yığınıyla engel koyarak polis araçlarını durdurdu.

Daha sonra ekip araçlarını taşlayarak zarar veren şüpheliler, görevli polis memurlarına da mukavemette bulundu. Çıkan arbede sırasında bir polis memurunun eli kırıldı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibinin yönlendirilmesiyle şüpheliler E.P, M.M, H.P, U.P. ve N.P. yakalandı, K.P. ise kaçtı.

Gözaltına alınan zanlılardan E.P. ve U.P. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. M.M, H.P. ve N.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari şüpheli K.P. hakkında ise tutuklama kararı verildi.
Anadolu Ajansı
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