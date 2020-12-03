Suç örgütüne yönelik operasyonda yarım milyar liralık mal varlığına el konuldu
|03 Aralık 2020 12:38
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İzmir'de çağrı merkezleri kurarak Alman vatandaşlarını dolandırdıkları, elde ettikleri suç gelirlerini kuryeler vasıtasıyla Türkiye'ye getirip örgüt yöneticileriyle üyeleri adına gayrimenkul satın alarak ve şirket kurarak akladıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 32'ye yükseldi, operasyonda yarım milyar liralık mal varlığına el konuldu.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç örgütü kurma ve yönetme", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç gelirlerini aklama" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında dün düzenlenen eş zamanlı operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Soruşturma kapsamında örgüt üyelerine ait biri inşaat halinde toplam 150 milyon lira değerindeki üç otel, lüks semtlerde değeri 200 milyon liraya yakın 87 gayrimenkul, değişik marka ve modelde değeri yaklaşık 50 milyon lira olan 41 araca el konulduğu öğrenildi.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 1,5 milyon avro, 200 bin dolar, 150 bin lira ile 5 kilograma yakın altın, 20-25 Rolex marka kol saati, 5 değişik çap ve ebatlarda ruhsatsız silah ele geçirildiği belirtildi.
Ekiplerce, toplam 500 milyon lira değerinde gayrimenkul, araç, altın, değerli saat ve nakit paraya el konulduğu kaydedildi.
Operasyonda yakalama kararı bulunan bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 32'ye yükseldi.
- Operasyon
İzmir'deki suç örgütüne yönelik operasyonda 48 adrese baskın yapılmış, aralarında örgüt elebaşı ve yöneticilerinin de olduğu 31 kişi gözaltına alınmıştı.
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