Konya'dan karantina haberi geldi, ancak bu koronadan değil!
|03 Aralık 2020 12:40
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Ilgın Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kara, AA muhabirine, İstasyon Mahallesi'ndeki bir üreticinin küçükbaş hayvan işletmesindeki hayvanlarından şap hastalığı şüphesiyle örnekler alındığını belirtti.
İncelemede şap hastalığı görüldüğünü ifade eden Kara, bu nedenle canlı hayvan pazarının geçici süre kapatıldığını bildirdi.
Kara, merkezdeki ve 10 kilometre uzaktaki diğer mahallelerin de "gözetim bölgesi" olarak karantinaya alındığını ve küçükbaş ile büyükbaş hayvan giriş çıkışlarına kapatıldığını belirtti.
Tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan Kara, "Yetkililer aşı çalışmalarına başlamış olup, konuyu takip etmektedir. Bölgenin en büyük hayvan pazarının bir an önce hizmete açılması için biz de Oda yönetimi olarak konuyu yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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