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Interpol tarafından 'dolandırıcılıktan' kırmızı bültenle aranan şahıs yakalandı
İstanbul'da Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Azerbaycan uyruklu kişi, polisin yaptığı operasyonla yakalandı
|03 Aralık 2020 12:45
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İstanbul'da Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Azerbaycan uyruklu kişi, polisin yaptığı operasyonla yakalandı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Interpol tarafından Azerbaycan'da "dolandırıcılık" suçundan hakkında arama kararı bulunan Azerbaycan uyruklu Sadık M.'nin (33), Bağcılar'da olduğuna dair bilgi üzerine ilçede çalışma başlattı.
Ekipler düzenledikleri operasyonda, Sadık M'yi çalıştığı tekstil atölyesinde gözaltına aldı.
Azerbaycan'dan 3,5 yıl önce Türkiye'ye gelen ve burada kaçak olarak bulunan Sadık M'nin, Azerbaycan emniyetinde, "kasten öldürme" suçundan da arandığı belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Sadık M., Azerbaycan'a iade süreci işlemleri kapsamında, adliyeye sevk edildi.
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