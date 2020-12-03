Zeytin Dalı bölgesinde 1 asker şehit
MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde 3 Aralık'ta PKK/YPG terör örgütü tarafından yapılan sızma girişimi sonrası çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. 6 terörist etkisiz hale getirilirken, operasyonlar devam etmektedir."
|03 Aralık 2020 13:01
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MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde 3 Aralık'ta PKK/YPG terör örgütü tarafından yapılan sızma girişimi sonrası çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. 6 terörist etkisiz hale getirilirken, operasyonlar devam etmektedir."
1 / Zeytin Dalı bölgesinde, PKK/YPG terör örgütü tarafından yapılan sızma girişimi sonrasında çıkan çatışmada, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. #MSB #TSKT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 3, 2020
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