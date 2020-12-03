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Zeytin Dalı bölgesinde 1 asker şehit

MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde 3 Aralık'ta PKK/YPG terör örgütü tarafından yapılan sızma girişimi sonrası çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. 6 terörist etkisiz hale getirilirken, operasyonlar devam etmektedir."
 03 Aralık 2020 13:01
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Zeytin Dalı bölgesinde 1 asker şehit

MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde 3 Aralık'ta PKK/YPG terör örgütü tarafından yapılan sızma girişimi sonrası çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. 6 terörist etkisiz hale getirilirken, operasyonlar devam etmektedir."
İhlas Haber Ajansı
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