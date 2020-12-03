Meteorolojiden 4 ile sağanak ve don uyarısı
Antalya ve Muğla ile Aydın'ın kıyı, İzmir'in batı kesimlerinde sağanak, iç ve doğu bölgelerde ise buzlanma ve don bekleniyor.
|03 Aralık 2020 13:12
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Antalya ve Muğla ile Aydın'ın kıyı, İzmir'in batı kesimlerinde sağanak, iç ve doğu bölgelerde ise buzlanma ve don bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Antalya ve Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı, İzmir'in batı kesimlerinde sağanak beklenirken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte, yer yer pus öngörülüyor.
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