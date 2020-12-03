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Kasımda en çok satılan otomobiller belli oldu

sahibinden.com'a geçen ay en fazla beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel ve model yılı 2015 olan otomobillere ait ilanlar verildi. En çok ilanı verilen otomobil markalarının sıralaması Renault, Volkswagen, Opel, Fiat ve Ford oldu
 03 Aralık 2020 13:19
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Kasımda en çok satılan otomobiller belli oldu

sahibinden.com'un kasım ayı verilerine göre, en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel ve model yılı 2015 olan otomobillere ait ilanlar verildi.

sahibinden.com, araç ilanlarına ait kasım ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, kasımda en çok otomobil ilanı verilirken, otomobil ilanlarını sırasıyla minivan&panelvan, arazi/SUV&pick-up, ticari araçlar ve motosiklet ilanları takip etti.

En çok ilanı verilen otomobil markalarının sıralaması Renault, Volkswagen, Opel, Fiat ve Ford oldu.

Model sıralamasında ise son 4 ayda ilk 5'e giren modeller değişmedi. İlk sırada yer alan Volkswagen-Passat'ı, Renault-Clio, Opel-Astra ve az fark ile Renault-Megane ile Ford-Focus takip etti. En çok ilanı verilen arazi/SUV&pick-up markası ise yine Nissan olarak belirlendi.

Tüm ilanlar arasında, araçların yüzde 36'sı 0-100 bin kilometre aralığında yer aldı. Otomobil ilanlarının yüzde 25,1'i ise 50 bin 1 lira ila 100 bin lira aralığında satışa sunuldu. sahibinden.com'da ilan bakanlar, kasımda sırasıyla en çok Volkswagen, Renault, BMW, Mercedes Benz ve Opel marka otomobillerle ilgilendi.

Araçlar, en çok saat 22.00-23.00 aralığında incelenirken, ilanlara ortalama bakılma süresi 10 dakika 15 saniye oldu.
Anadolu Ajansı
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