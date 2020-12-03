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Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay: "Kafamızdan geçen bir rakam var. Komisyon üyeleri, önümüzdeki günlerde Hak-İş ve DİSK'in kanaatini de alıp kamuoyuna açıklayacak"
 03 Aralık 2020 13:27
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Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle ilgili, "İşveren ve hükümetin, insanları tebessüm ettirecek, bizim de 'evet' diyeceğimiz bir rakam getireceğini bekliyor ve umut ediyoruz." ifadesini kullandı.

Atalay, yarın başlayacak asgari ücret görüşmelerine dair Türk-İş Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, taban ücret olması gereken asgari ücretin, Türkiye'de "geçim ücreti"ne dönüştüğünü söyledi.

Bugün 7 milyondan fazla insanın asgari ücretle geçindiğini belirten Atalay, asgari ücretli çalışanların yüzde 99'unun sendikasız olduğuna dikkati çekti.

Asgari ücretin nasıl tespit edildiğinin toplumun geneli tarafından bilinmediğini dile getiren Atalay, şöyle konuştu:

"Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümetten beşer kişinin olduğu 15 kişilik komisyon tarafından belirleniyor. İşveren ve hükümet, çoğunluğu sağlayıp istediği gibi asgari ücret rakamını belirliyor. Bu sene yönetimle 'Biz bu komisyona katılmasak mı?' diye de düşündük. Bu komisyon adaletli bir komisyon değil. Toplumun bir kısmı bunu anlamıyor. 'Sendikalar isterse belirli bir noktaya getirir.' diyor. Kamu sözleşmelerinde ya da özel sektör sözleşmesinde bir sürü yaptırım hakkımız var ama asgari ücrette böyle bir yaptırım hakkımız yok."

- "Asgari ücretle geçinilmediğini toplumun tamamı biliyor"

Asgari ücretin zaman içerisinde "geçim ücreti"ne dönüşmesini eleştiren Atalay, "Bugün asgari ücret net 2 bin 324 lira. Bu ücretle değil bir ay 15 gün bile geçinilmez. Komisyonda işveren ve hükümeti temsil eden üyeler, bugünden itibaren başlasınlar bakalım 2 bin 324 lirayla kaç gün idare edebiliyorlar? Onun için işveren ve hükümetin, insanları tebessüm ettirecek, bizim de 'evet' diyeceğimiz bir rakam getireceğini bekliyor ve umut ediyoruz. Böyle bir rakamı getirirlerse masada onlarla birlikte hareket ederiz." dedi.

Atalay, komisyondan talep edecekleri rakam konusunda Hak-İş ve DİSK'in de görüşlerini alacaklarına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Hak-İş ve DİSK'in temsilcileriyle pazartesi günü görüştük. Dün de arkadaşlarımız uzmanlarıyla görüştü. Asgari ücrete dair 7-8 maddeden oluşan ilkeler belirlendi. Bununla ilgili yarın ortak bir açıklama yapacağız. Kafamızdan geçen bir rakam var. Komisyon üyeleri, önümüzdeki günlerde Hak-İş ve DİSK'in kanaatini de alıp kamuoyuna bunu açıklayacak."

Bazı siyasi partilerin yeni asgari ücrete dair açıkladığı rakamlara da değinen Atalay, "Bir parti '3 bin lira' diyor, diğeri '3 bin 100 lira' diyor, öbürü '5 bin' diyor. Bu böyle devam ediyor. Neticede mevcut asgari ücretle geçinilmediğini asgari ücretli biliyor, biz biliyoruz, toplumun tamamı biliyor." diye konuştu.

- Komisyonda engelli bir kadın işçi de yer alacak

Bugünün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olduğunu hatırlatan Atalay, bu vesileyle tüm engellilerin gününü kutladı.

Atalay, bu yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonunun işçi heyetinde, Adalet Bakanlığında temizlik görevlisi olarak çalışan Koop-İş Sendikası üyesi engelli Özgül Yardımcı'nın da yer alacağını bildirdi.

Toplantıda, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri ve Teksif Sendikası Genel Başkanı Nazmi Irgat, Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak ve Tarım-İş Sendikası Genel Başkanı İlhami Polat da yer aldı.
Anadolu Ajansı
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