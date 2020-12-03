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Uzman çavuşlar da toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacak

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre daha önce Jandarma Hizmetler Sınıfının yararlandığı (4736 sayılı kanuna istinaden) toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma hakkından Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki Uzman Erbaşlar da yararlanabilecek.
 03 Aralık 2020 13:30
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Uzman çavuşlar da toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacak

3 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme şu şekildedir:

MADDE 1- 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 3 üncü maddesinde yer alan "jandarma hizmetleri sınıfı personeli, sahil güvenlik hizmetleri sınıfı personeli," ibaresi "jandarma hizmetleri sınıfı personeli, Jandarma Genel Komutanlığı mensubu sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşlar, sahil güvenlik hizmetleri sınıfı personeli, Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşlar," şeklinde değiştirilmiştir.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARINDA YER ALAN BAZI TANIMLARIN AÇIKLAMASI

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararının atıfta bulunduğu tanımlar ise şu şekildedir:

1-) 657 sayılı Kanununa göre iki adet tanım

i- Jandarma hizmetleri sınıfı tanımı: Bu sınıf Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında bulunan subay, astsubay, uzman jandarma ile çarşı ve mahalle bekçilerini kapsar.

ii- Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı tanımı: Bu sınıf Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında bulunan subay ve astsubayları kapsar.

2-) 3269 sayılı kanuna göre Uzman Erbaş tanımı: Uzman Erbaş: Bu Kanun hükümlerine göre istihdam edilen uzman çavuş ve uzman onbaşıları,

YAPIALN DÜZENLEMENİN ÖZETİ

Bu yeni karara göre, uzman erbaşlar da (uzman çavuş ve uzman onbaşılar) toplu ulaşımdan ücretsiz olarak yararlanacaktır.

SON DÜZENLEMEYE GÖRE İSTİSNALAR

Son düzenleme bağlamında toplu ulaşımdan ücretsiz olarak yararlabilecek meslek grupları şu şekilde olmuştur:

Belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşım hizmetlerinden faydalanmayla sınırlı olmak üzere eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personeli, emniyet hizmetleri sınıfı personeli, jandarma hizmetleri sınıfı personeli, Jandarma Genel Komutanlığı mensubu sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşlar, sahil güvenlik hizmetleri sınıfı personeli, Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşlar, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan postacı ve dağıtıcılar ile basın kimlik kartı sahipleri, belediye zabıtası kadrosunda görev yapan personel bu konuda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar 08/01/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.
Memurlar.Net
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