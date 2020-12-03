1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İçişleri Bakanlığından, Yunan Bakana yalanlama

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi'nin kasıtlı ve yanlış bilgilerle suçlarını örtmeye çalıştığını belirtti.
 03 Aralık 2020 13:49
+Aa- Yazdır
İçişleri Bakanlığından, Yunan Bakana yalanlama

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi'nin kasıtlı ve yanlış bilgilerle suçlarını örtmeye çalıştığını belirtti.

Çataklı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Yunan Bakan Mitarachi'nin açıklamalarına yanıt verdi.

Bakan Çataklı, Yunan Bakan Mitarachi'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Midilli Adası doğusunda tespit edilen düzensiz göçmenlere Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yardım edilmediği ve Avrupa Birliğinin deniz sınırlarını yasa dışı bir şekilde geçmelerine izin verdiğine ilişkin açıklamasının kasıtlı olduğunu belirtti.

Çataklı, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ege'de insanlık dışı uygulamalarla ölümlere sebep olan Yunanistan, Göç Bakanı'nın kasıtlı, yanlış bilgileriyle suçlarını örtmeye çalışıyor. Devlet otoritelerine, doğru olmayan bilgileri paylaşmak yakışmaz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'engelli ataması' açıklaması
03 Aralık 2020 14:49		 Erdoğan: Tecavüze sessiz kalan CHP'nin kadın haklarına sözü olamaz
03 Aralık 2020 14:31
Bakanı Gül: Hem güvenliği sağlayacağız hem de özgürlüğü
03 Aralık 2020 14:20		 Kılıçdaroğlu: Arkadaşların terörist cenazesine katılmasını doğru bulmam
03 Aralık 2020 14:17
Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası
03 Aralık 2020 14:12		 Bakan Gül, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleriyle bir araya geldi
03 Aralık 2020 12:29
Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan 'veri mahremiyeti' vurgusu
03 Aralık 2020 12:24		 Bakan Elvan'dan enflasyon açıklaması
03 Aralık 2020 12:21
Saadet Parti'li İlçe Belediye Başkanı partisinden istifa etti
03 Aralık 2020 11:43		 Kadınların TBMM'deki temsiliyeti Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesinde
03 Aralık 2020 11:29
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:52 - Meslek lisesi öğretmenlerinden engelliler için özel araç14:49 - Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'engelli ataması' açıklaması14:44 - Eski bakanlardan Nevzat Ayaz vefat etti14:39 - Validen deprem açıklaması: 1 yaralı vatandaşımız var14:35 - İhbara giden polisi şehit eden zanlı yakalandı14:33 - Ekonomistler, enflasyon verilerine ne dedi?
14:31 - Erdoğan: Tecavüze sessiz kalan CHP'nin kadın haklarına sözü olamaz14:27 - Yılbaşı çekilişinin son talihlisi zaman aşımına 28 gün kala ortaya çıktı14:20 - Bakanı Gül: Hem güvenliği sağlayacağız hem de özgürlüğü14:17 - Kılıçdaroğlu: Arkadaşların terörist cenazesine katılmasını doğru bulmam14:12 - Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası14:09 - MEB'den iki yeni uygulama: MEB Ajanda ve E-Okul Öğretmen
14:05 - Kırşehir merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı14:00 - Müdür yetkili öğretmenler ara tatillerde ne kadar ek ders ücreti alır?14:00 - Kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti13:58 - Milli Eğitim Müdürü koronavirüse yenik düştü13:54 - Siverek Belediye Başkanlığına Ayşe Çakmak seçildi
13:49 - İçişleri Bakanlığından, Yunan Bakana yalanlama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
5 aylık enflasyon verisine göre memurlar için oluşan enflasyon zammı
Enflasyon rakamları açıklandı
HSK, 13 Hakim ve Savcı'yı daha ihraç etti
Sağlık Bakanı uyardı: 3 ilde yüzde 100 vaka artışı var
İhbara giden polisi şehit eden zanlı yakalandı
Bakan Elvan'dan enflasyon açıklaması
Validen deprem açıklaması: 1 yaralı vatandaşımız var
Belediyeden açıklama: 10:00-16:00 mesaisini uygulayamayız
'Koronavirüs 5G yüzünden oldu deniyor'
'Testi pozitif çıkanlar için eve ilaç gönderen başka ülke yok'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
adını söylemeden okunulan üniversitenin anlatılması 3
az bilenin çok konuşması 3
yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı 6
kazma 3
04.12.2020 beşiktaş vs kasımpaşa maçı 1
hayrettin karaca 2
kanal istanbul projesi 1
yazısız kurallar 5
yemedim yedirdim giymedim giydirdim 1
En sevilen dede tipi 1
SON İLANLAR
Pütürge Belediyesi Memur Alacak-İlan İptal Edildi
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Dicle Kalkınma 9 uzman personel alacak
Kırıkkale Üniversitesi 92 İşçi Alacak
Kırıkkale Üniversitesi sözleşmeli 118 sağlık personeli alacak
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam