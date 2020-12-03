İçişleri Bakanlığından, Yunan Bakana yalanlama
|03 Aralık 2020 13:49
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi'nin kasıtlı ve yanlış bilgilerle suçlarını örtmeye çalıştığını belirtti.
Çataklı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Yunan Bakan Mitarachi'nin açıklamalarına yanıt verdi.
Bakan Çataklı, Yunan Bakan Mitarachi'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Midilli Adası doğusunda tespit edilen düzensiz göçmenlere Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yardım edilmediği ve Avrupa Birliğinin deniz sınırlarını yasa dışı bir şekilde geçmelerine izin verdiğine ilişkin açıklamasının kasıtlı olduğunu belirtti.
Çataklı, açıklamasında şunları kaydetti:
"Ege'de insanlık dışı uygulamalarla ölümlere sebep olan Yunanistan, Göç Bakanı'nın kasıtlı, yanlış bilgileriyle suçlarını örtmeye çalışıyor. Devlet otoritelerine, doğru olmayan bilgileri paylaşmak yakışmaz."
Ege'de insanlık dışı uygulamalarla ölümlere sebep olan Yunanistan; Göç Bakanı'nın kasıtlı, yanlış bilgileriyle suçlarını örtmeye çalışıyorİsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) December 3, 2020
Devlet otoritelerine doğru olmayan bilgileri paylaşmak yakışmaz@sahilguvkom'un çabalarını gösteren videolar 👉 https://t.co/2k2jrLfJiI https://t.co/XnnrARdMPo
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