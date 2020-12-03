1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Siverek Belediye Başkanlığına Ayşe Çakmak seçildi

Şehmus Aydın'ın sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden istifa etmesi nedeniyle yapılan seçimi AK Parti'li belediye meclis üyesi Ayşe Çakmak kazandı
 03 Aralık 2020 13:54
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi Belediye Başkanı Şehmus Aydın'ın sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden istifa etmesi nedeniyle yapılan seçim sonucunda AK Parti'li belediye meclis üyesi Ayşe Çakmak yeni başkan oldu.

Siverek Belediye Meclisi yeni başkanı seçmek amacıyla geniş güvenlik önlemleri altında toplandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen seçimlerde AK Parti'li belediye meclis üyesi Ayşe Çakmak, CHP'li üye Ramazan Gülel ve HDP'li üye Mahmut Bektaş başkanlık için yarıştı.

Seçimde 3'te 2 çoğunluğun arandığı ilk turda, AK Parti'li üye Ayşe Çakmak 24 oy alırken, HDP'li üye Mahmut Bektaş 7, CHP'li aday Ramazan Gülel 5 oy aldı, 1 oy da geçersiz sayıldı.

İkinci turda Ayşe Çakmak 25, Mahmut Bektaş 7, CHP'li Ramazan Gülel ise 5 oy aldı.

Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda Çakmak 24, Bektaş 8, Gülel 5 oy aldı. Böylelikle Siverek'in yeni belediye başkanı Ayşe Çakmak oldu.

- Açıklamalar

Seçimlerin sonuçlanmasının ardından basın açıklaması yapan AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, sonuçların Siverek için hayırlı olmasını dileyerek, başkan seçilen Ayşe Çakmak'ı tebrik etti.

Seçim sürecinde gösterdikleri duyarlılıktan dolayı belediye meclis üyelerine teşekkür eden Yanılmaz, "AK Parti her zaman birliğin, beraberliğin, sevginin ve muhabbetin adresi olmuştur. Siverek ilçesindeki bu seçimlerde belediye meclis üyelerimizin gösterdiği birlik ve beraberlik AK Parti'nin birliğinin ve beraberliğinin bir göstergesi olmuştur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siverek ilçemizdeki bu değişimi çok yakından takip etmiş, yine dün Ankara'da belediye başkan adayımızla birlikte görüşmeyi kabul etmiş ve uzun bir görüşme yaparak bundan sonra Siverek'te ve Şanlıurfa'da yapılması gereken yatırımları ve çalışmaları da orada birlikte irdelemiş olduk. İnanıyorum ki Ayşe Çakmak Hanım'ın Siverek'te yapacağı çalışmalar, belediyede yapacağı çalışmalar, aynı zamanda Siverek'e büyük yatırımların gelmesine vesile olacaktır." diye konuştu.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar ise seçimlerin AK Parti ruhuna ve dayanışmasına yakışır bir şekilde gerçekleştiğini aktararak, Ayşe Çakmak'a hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Siverek Belediyesinin daha katılımcı, çoğulcu bir yönetim anlayışıyla yönetileceğini aktaran Gülpınar, "Benim arzu ettiğim tablo buydu, bugünden sonra adeta sıfırdan kazanmış gibi Siverek'te AK Parti belediyeciliğini inşallah hep birlikte tesis edeceğiz."dedi.

Gülpınar, seçimleri kazanan Çakmak'ın koltuğa bir müjde ile oturacağını aktararak, ilçe arıtma tesisinin ihalesinin 22 Aralık'ta yapılacağını ifade etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Belediyeden açıklama: 10:00-16:00 mesaisini uygulayamayız
03 Aralık 2020 00:03		 Ankara İl Sağlık, eski mesai saatiyle hizmet verecek
02 Aralık 2020 22:11
İBB, yüzde 6 faiz ile 580 milyon dolar borçlandı
02 Aralık 2020 21:47		 Karnı acıkan vatandaşlar sokağa döküldü
02 Aralık 2020 17:44
Vakaların arttığı ilde işlek noktalarda yoğunluk devam ediyor
02 Aralık 2020 16:53		 Belediye Başkanı uyardı: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı
02 Aralık 2020 16:29
Köydeki öğrenciler EBA'ya gezici mobil internet aracıyla erişecek
02 Aralık 2020 16:12		 İBB'den uyarı: Lütfen su tüketirken özen gösterelim
02 Aralık 2020 16:06
Valilikten 'spor salonu hastaneye çevrildi' iddiasına yalanlama
02 Aralık 2020 15:31		 Çanakkale'de 2 bin yıllık Gladyatör Rölyefi ele geçirildi
01 Aralık 2020 23:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:52 - Meslek lisesi öğretmenlerinden engelliler için özel araç14:49 - Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'engelli ataması' açıklaması14:44 - Eski bakanlardan Nevzat Ayaz vefat etti14:39 - Validen deprem açıklaması: 1 yaralı vatandaşımız var14:35 - İhbara giden polisi şehit eden zanlı yakalandı14:33 - Ekonomistler, enflasyon verilerine ne dedi?
14:31 - Erdoğan: Tecavüze sessiz kalan CHP'nin kadın haklarına sözü olamaz14:27 - Yılbaşı çekilişinin son talihlisi zaman aşımına 28 gün kala ortaya çıktı14:20 - Bakanı Gül: Hem güvenliği sağlayacağız hem de özgürlüğü14:17 - Kılıçdaroğlu: Arkadaşların terörist cenazesine katılmasını doğru bulmam14:12 - Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası14:09 - MEB'den iki yeni uygulama: MEB Ajanda ve E-Okul Öğretmen
14:05 - Kırşehir merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı14:00 - Müdür yetkili öğretmenler ara tatillerde ne kadar ek ders ücreti alır?14:00 - Kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti13:58 - Milli Eğitim Müdürü koronavirüse yenik düştü13:54 - Siverek Belediye Başkanlığına Ayşe Çakmak seçildi
13:49 - İçişleri Bakanlığından, Yunan Bakana yalanlama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
5 aylık enflasyon verisine göre memurlar için oluşan enflasyon zammı
Enflasyon rakamları açıklandı
HSK, 13 Hakim ve Savcı'yı daha ihraç etti
Sağlık Bakanı uyardı: 3 ilde yüzde 100 vaka artışı var
İhbara giden polisi şehit eden zanlı yakalandı
Bakan Elvan'dan enflasyon açıklaması
Validen deprem açıklaması: 1 yaralı vatandaşımız var
Belediyeden açıklama: 10:00-16:00 mesaisini uygulayamayız
'Koronavirüs 5G yüzünden oldu deniyor'
'Testi pozitif çıkanlar için eve ilaç gönderen başka ülke yok'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ne alırsınız sorusuna verilen fark etmez cevabı 2
06.12.2020 denizlispor vs fenerbahçe maçı 1
Arrow 1
danimarka 3
sözlük yazarlarının asabi oluşu 4
peygamber vitesi 1
az bilenin çok konuşması 3
Ezgi Molanın komik diş macunu reklamı 1
ihbara giden polislere ateş açılması 1
02.12.2020 başakşehir vs leipzig maçı 1
SON İLANLAR
Pütürge Belediyesi Memur Alacak-İlan İptal Edildi
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Dicle Kalkınma 9 uzman personel alacak
Kırıkkale Üniversitesi 92 İşçi Alacak
Kırıkkale Üniversitesi sözleşmeli 118 sağlık personeli alacak
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam