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Erdoğan: Tecavüze sessiz kalan CHP'nin kadın haklarına sözü olamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: CHP'de tecavüzcülere sessiz kalan zihniyetin kadın hakları konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz. CHP, belediye başkan ver yardımcılarının aşağılık kabahatlerini örtmek için kırk takla atıyor.
 03 Aralık 2020 14:31
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Kadına yönelik şiddetin engellenmesi konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Her durumda kadınları korumaya alıyoruz.

Bugün kadın hakları borazanlığı yapanların kadını insan olarak bile kabul etmediği kültürel geçmişten geldiklerini unutmadık.

Aynı dönemde bizim toplumumuzda kadın devletin kuruluşundan vatanın savunulmasına, üretimden aileye kadar tüm alanlarda en ön saflarda yer alıyordu.

Bizim milletimizin ataerkil ve ya anaerkil değil, 'aile erkil' bir millet olduğunu söylüyoruz.

Her insanımız gibi kadınların da onurunun, şerefinin korunmasını sağlamak devletin vazifesidir.

Aileye yapılan her saldırı ve tehdidi doğrudan varlığımıza yapılmış sayıyoruz.

Zulüm kime yapılırsa yapılsın, şiddet kime yönelirse yönelsin, cinayetin faili ve maktulü kim olursa olsun, ayrımcılık kime uygulanırsa uygulansın karşı çıkılması ve mücadele edilmesi gereken bir kötülüktür.

Kimse kimsenin mülkü olmadığı gibi kadının da kimsenin malı sayılması ve layüsel davranışlara maruz kalması kabul edilemez.

İster terörist olsun ister siyasetçi... Kadının maddi ve manevi haklarını hedef alan herkesin karşısına dikilmek, insan olarak boynumuzun borcu ve Cumhurbaşkanı olarak görevimizin gereğidir.

Türkiye'de çevre gibi, kadın gibi, çocuk gibi konularda konuşan, sürekli eleştiren bir kesim var.

Çevre derler, Türkiye'de çevrenin korunması adına ne yapılmışsa bizim dönemimizde yapılmıştır.

Kadın derler, siyasetten iş dünyasına kadınları bugün bulundukları yere getiren adımları biz attık.

Bunların geçmişinde falan bunlar yok. Biz attık.

Çocuk derler, eğitimden istihdama çocuklarımıza güvenli bir gelecek bırakmak için gece gündüz biz çalıştık.

Engelli derler, eğitimden istihdama bu kardeşlerimizi hayata katacak tüm düzenlemelerde bizim imzamız var.

Tacize uğrayan her kadını nasıl koruyorsak inancı ve kıyafeti yüzünden ayrımcılığa maruz kalan kızlarımızı korumak da bizim için görevdir.

CHP'de tecavüzcülere sessiz kalan zihniyetin kadın hakları konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz.

CHP, belediye başkan ver yardımcılarının aşağılık kabahatlerini örtmek için kırk takla atıyor.

Senin tecavüzcün kötü benimki iyi, senin tacizcin kötü benimki iyi, senin ahlaksızın kötü benimki iyi kadar iğrenç bir anlayış yoktur.
Memurlar.Net
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