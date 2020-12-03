Eski bakanlardan Nevzat Ayaz vefat etti
|03 Aralık 2020 14:44
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Eski Milli Savunma ve Milli Eğitim bakanlarından Nevzat Ayaz, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybetti.
Acıbadem Kadıköy Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Candan, Ayaz'ın vefatına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "22 Kasım'da hastanemize getirilerek septik şok tablosu ile genel yoğun bakıma alınan hastamız tüm müdahalelere rağmen bu sabah 06.33'te hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."
- Nevzat Ayaz'ın öz geçmişi
Nevzat Ayaz, 1930'da Çankırı'nın Bayramören ilçesinde dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1953-1954 eğitim öğretim döneminde mezun olan Ayaz, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde komiser muavini, komiser ve başkomiser olarak görev yaptı.
Sinop ve Balıkesir Emniyet Müdürü olarak da görev yapan Nevzat Ayaz, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevini de üstlendi. Ayaz, 1975'te Zonguldak, 1979'da İstanbul, 1988'de İzmir illerine vali olarak atandı.
20 Ekim 1991'deki genel seçimlerde Doğru Yol Partisinden milletvekili seçilerek 19. Dönem Çankırı Milletvekilliği yapan Nevzat Ayaz, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı görevlerini de üstlendi.
Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcılığı da yapan Ayaz, evli ve iki çocuk babasıydı.
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