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TBMM Başkanı Şentop'un koruma polisi kalp krizinden hayatını kaybetti

Ankara'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un koruma ekibinden 46 yaşındaki polis memuru Hasan Anayurdu'nun cenazesi, memleketi Çankırı'da toprağa verildi.
 03 Aralık 2020 15:08
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TBMM Başkanı Şentop'un koruma polisi kalp krizinden hayatını kaybetti

Ankara'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un koruma ekibinden 46 yaşındaki polis memuru Hasan Anayurdu'nun cenazesi, memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

Anayurdu'nun Türk bayrağına sarılı cenazesi, kara yoluyla Ankara'dan Çerkeş'in Saraycık köyüne getirildi.

Şentop'un da katıldığı törende, Saraycık Köyü Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılınan Anayurdu'nun naaşı, helallik için babaevine götürüldü.

Anne Şerife ile kardeşleri Beyhan, Murat ve Satı Anayordu gözyaşlarını tutamadı.

TBMM Başkanı Şentop Anayurdu'nun annesi ile yakınlarına başsağlığı diledi.

Mesai arkadaşları ve yakınlarının omuzlarında mezarlığa götürülen Anayurdu'nun cenazesi, toprağa verildi.

Törene Anayurdu'nun ailesinin yanı sıra Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Çerkeş Kaymakamı Osman Beyazyıldız, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı ile mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Törenin bitiminde Şentop ile beraberindekiler, Çerkeş Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Hasan Sopacı ile görüştü.

İlçede esnafı da ziyaret eden Şentop, kentten ayrıldı.
Anadolu Ajansı
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