1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kolombiyalı şebeke evini satan memurun parasını böyle çaldı

Şüphelilerden birinin aracın lastiğini bıçakla kestikten sonra tamirciye giden memuru takip edip bagajdaki parayı çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı
 03 Aralık 2020 15:13
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Adana'da Kolombiya uyruklu şebekenin, memurun evinin satışından aldığı 253 bin 500 lirasını çalma anı kameraya yansıdı.

Memur İrfan Yıldırım, evini anlaştığı kişiye satmak için merkez Seyhan ilçesindeki Tapu Müdürlüğüne gitti.

Burada evini satıp parasının bir kısmını EFT olarak kabul eden Yıldırım, geri kalan 253 bin 500 lirayı da nakit olarak alıp aracına yöneldi.

Aracının sağ arka lastiğinin patlamış olduğunu fark eden Yıldırım, lastiğini değiştirmek için tamirciye gitti.

Yıldırım, tamircideki işinin bitiminin ardından aracının bagajına koyduğu parasının yerinde olmadığını fark etti.

Bunun üzerine Yıldırım, olayı polise bildirerek şikayette bulundu.

Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden Yıldırım'ın aracının lastiğinin bir kişi tarafından bıçakla kesildiğini, tamircideyken de aynı kişinin gelip dalgınlığından faydalanarak bagajdaki para dolu çantayı çaldığını tespit etti.

Kolombiya uyruklu olduğu öğrenilen zanlının beraberinde biri kadın 4 kişiyle birlikte hareket ettiği belirlendi.

Polis, şebeke üyelerinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

İrfan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı olay nedeniyle zor günler geçirdiğini ifade ederek, "Adana Emniyet Müdürlüğünün çalıştığını biliyorum ve güveniyorum. Paramın bana teslim edileceği günü sabırsızlıkla bekliyorum. O para benim 11 yıllık birikimim, her şeyim. Paramın bir an önce bulunmasını istiyorum." dedi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, aracıyla sokakta ilerleyen Yıldırım, bir ara duraksadığı sırada zanlı aracın sağ arka lastiğini bıçakla kesiyor. Daha sonra zanlı, aracın götürüldüğü tamircinin yakınında görülüyor. Şüpheli, çevresine bakındıktan sonra uygun zamanı bekleyip aracın bagajındaki para dolu çantayı çalıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İngiltere'den kızını almaya geldi, köyde olaylar çıktı
03 Aralık 2020 16:29		 Park halindeki otomobili Eskişehir'de çalıp çekiciyle Ankara'ya götürdüler
03 Aralık 2020 15:56
Polisi şehit eden saldırgan Antalya'daki tüyler ürperten cinayetin katil zanlısı çıktı
03 Aralık 2020 15:22		 İhbara giden polisi şehit eden zanlı yakalandı
03 Aralık 2020 14:35
Nagehan Alçı, hakim Yalçınkaya'ya 'hakaret' suçundan hakim karşısında
03 Aralık 2020 13:39		 İstanbul Havalimanı'nda 'sahte pasaport' operasyonu
03 Aralık 2020 12:59
Interpol tarafından 'dolandırıcılıktan' kırmızı bültenle aranan şahıs yakalandı
03 Aralık 2020 12:45		 Gaziantep'te tartıştığı arkadaşının bıçakladığı kişi öldü
03 Aralık 2020 12:39
Suç örgütüne yönelik operasyonda yarım milyar liralık mal varlığına el konuldu
03 Aralık 2020 12:38		 Kırıkkale'de polise mukavemette bulunan 2 kişi tutuklandı
03 Aralık 2020 12:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:29 - İngiltere'den kızını almaya geldi, köyde olaylar çıktı16:19 - Bu il tamamen kızardı: Mezarlıklar dahi yüksek risk alanı16:16 - Hemşire anne oğlunun velayetini yeniden almanın sevincini yaşıyor16:11 - Diskalifiyenin yankıları devam ediyor! Acun'dan açıklama16:06 - 3 ferdini koronavirüsten kaybeden aileden uyarı16:03 - Kasımda en çok satılan otomobiller belli oldu
16:00 - FETÖ'den gözaltına alınan yüzbaşıya adli kontrol15:58 - Tarım Bakanlığı, lise ve üniversite öğrencilerinden staj başvurusu alacak15:56 - Park halindeki otomobili Eskişehir'de çalıp çekiciyle Ankara'ya götürdüler15:47 - Bakan Pakdemirli'den İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı üyelerine gıda israfı mesajı15:44 - Bakan Varank'tan Filyos Endüstri Bölgesi ile ilgili iddialara yalanlama15:40 - Şanlıurfa'da 2 terörist teslim oldu
15:35 - Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası15:29 - Polisin şehadet haberi Osmaniye'deki baba ocağına ulaştı15:23 - Adalet Bakanlığı, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav giriş yerleri açıklandı15:22 - Polisi şehit eden saldırgan Antalya'daki tüyler ürperten cinayetin katil zanlısı çıktı15:13 - Kolombiyalı şebeke evini satan memurun parasını böyle çaldı
15:08 - TBMM Başkanı Şentop'un koruma polisi kalp krizinden hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
5 aylık enflasyon verisine göre memurlar için oluşan enflasyon zammı
Enflasyon rakamları açıklandı
HSK, 13 Hakim ve Savcı'yı daha ihraç etti
İhbara giden polisi şehit eden zanlı yakalandı
Sağlık Bakanı uyardı: 3 ilde yüzde 100 vaka artışı var
Bakan Elvan'dan enflasyon açıklaması
Validen deprem açıklaması: 1 yaralı vatandaşımız var
Milli Eğitim Müdürü koronavirüse yenik düştü
Belediyeden açıklama: 10:00-16:00 mesaisini uygulayamayız
'Koronavirüs 5G yüzünden oldu deniyor'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
trt dinle 1
hard kapitalizm 2
Müzisyenlerin çığlığı 1
muzu bıçakla soymak 6
ara ki bulasın 1
sonic 1
Alan Değişikliği 1
Hasan Kızıl 1
trendyol 1
ulaşgkc 16
SON İLANLAR
Hafik Belediyesi Memur Alacak
Tillo Belediyesi Memur Alacak
Pütürge Belediyesi Memur Alacak-İlan İptal Edildi
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Dicle Kalkınma 9 uzman personel alacak
Kırıkkale Üniversitesi 92 İşçi Alacak
Kırıkkale Üniversitesi sözleşmeli 118 sağlık personeli alacak
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam