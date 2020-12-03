Adalet Bakanlığı, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav giriş yerleri açıklandı
|03 Aralık 2020 15:23
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Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav giriş yerlerini açıkladı
9 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olan Adalet Bakanlığı Unvan Değişikliği Sınavı giriş yeri bilgisi
9 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olan Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı giriş yeri bilgisi
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