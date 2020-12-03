Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
|03 Aralık 2020 15:35
|+Aa- Yazdır
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Vecihe E. ile avukatı katıldı.
Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, örgütün kurumlarında çalıştığını ancak herhangi bir örgütsel faaliyetinin olmadığını öne sürdü.
Duruşma savcısı, sanığın örgütsel toplantılar düzenlediğini belirterek cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Vecihe E'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ'den gözaltına alınan yüzbaşıya adli kontrol
03 Aralık 2020 16:00
|Şanlıurfa'da 2 terörist teslim oldu
03 Aralık 2020 15:40
|Kırşehir merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
03 Aralık 2020 14:05
|Zeytin Dalı bölgesinde 1 asker şehit oldu
03 Aralık 2020 13:01
|Adana'da FETÖ sanığının cezasında 'etkin pişmanlık' indirimi
03 Aralık 2020 12:18
|İstanbul'daki terör soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı
03 Aralık 2020 12:01
|İzmir'de DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
03 Aralık 2020 10:57
|Bu yıl ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 218'e ulaştı
03 Aralık 2020 10:21
|HSK, 13 Hakim ve Savcı'yı daha ihraç etti
03 Aralık 2020 03:30
|FETÖ sanığı eski üsteğmenin cezasına 'etkin pişmanlık' indirimi
02 Aralık 2020 18:16