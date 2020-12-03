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Şanlıurfa'da 2 terörist teslim oldu

Şanlıurfa'da 2 terörist, silah ve mühimmatlarıyla güvenlik güçlerine teslim oldu.
 03 Aralık 2020 15:40
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Şanlıurfa'da 2 terörist teslim oldu

Şanlıurfa'da 2 terörist, silah ve mühimmatlarıyla güvenlik güçlerine teslim oldu.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG içinde faaliyet gösteren teröristlerin örgütten kaçışı sürüyor.

Suriye'nin kuzeyindeki örgütün barınma alanlarından kaçan 2 terörist, silah ve mühimatlarıyla Suruç ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristlerin üst aramasında, bir piyade tüfeği, bir tabanca, 25 fişek ile 9 mermi ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen teröristlerin sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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