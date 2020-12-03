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Park halindeki otomobili Eskişehir'de çalıp çekiciyle Ankara'ya götürdüler
Eskişehir'de park halindeki otomobili çekiciyle çalarak Ankara'ya götürdükleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.
|03 Aralık 2020 15:56
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Eskişehir'de park halindeki otomobili çekiciyle çalarak Ankara'ya götürdükleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Uluönder Mahallesi'nde park halindeki aracın çalınarak çekiciye yüklenip götürüldüğünü belirledi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ile ortak çalışma sonucunda şüpheliler Onur A. ve Mustafa I. saklandıkları evlerde yakalandı.
Eskişehir'e getirilen 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ve savcılıktaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
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